बार-बार KYC कराने से मिलेगा छुटकारा, ऐसे जानें अपनी 14 अंकों की CKYC संख्या, बैंक का काम होगा आसान

अगर आप हर बार नया बैंक खाता खोलने या किसी वित्तीय संस्था में निवेश करते समय बार-बार KYC दस्तावेज़ जमा करने से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल KYC (CKYC) की मदद से यह प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों से अपनी 14 अंकों की CKYC संख्या जानने और उसका उपयोग करने की अपील की है।

क्या है CKYC नंबर?

CKYC (Central Know Your Customer) नंबर 14 अंकों की एक यूनिक पहचान संख्या होती है। यह आपकी KYC जानकारी से जुड़ी होती है, जो Central KYC Records Registry (CKYCR) में सुरक्षित रहती है। जब आपका CKYC नंबर उपलब्ध होता है, तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आपकी पहले से दर्ज KYC जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हर बार आधार, पैन या अन्य दस्तावेज़ दोबारा जमा करने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है।

कैसे पता करें अपना CKYC नंबर?

आप अपनी CKYC संख्या इन आसान तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं—

अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करें।

7799022129 पर मिस्ड कॉल दें।

CKYC पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त करें।

CKYC के क्या हैं फायदे?

बार-बार KYC दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत कम होती है।

बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया आसान और तेज़ होती है।

विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थानों में KYC प्रक्रिया सरल बनती है।

समय और दस्तावेज़ों की दोबारा जांच की परेशानी कम होती है।

RBI ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी CKYC संख्या की जानकारी रखें और डिजिटल बैंकिंग से जुड़े कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाएं। साथ ही, वित्तीय लेनदेन के दौरान हमेशा सतर्क रहने और जागरूक रहने की सलाह भी दी है।