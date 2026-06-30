HDFC Bank में बड़ा बदलाव: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने नए पार्ट-टाइम चेयरमैन, RBI की मंजूरी का इंतजार

बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा कि बोर्ड ने राजीव कुमार को 4 साल के लिए बैंक का इंडिपेंडेंट डायरेक्‍टर नियुक्त करने को भी मंजूरी दी है। यह नियुक्ति 30 जून, 2026 से प्रभावी होगी।

कौन है राजीव कुमार?

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे भारत के वित्त सचिव रहे हैं। 19 फरवरी 1960 को हसनपुर में जन्में राजीव कुमार ने 1979 और 1982 के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और वह टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के पूर्व छात्र भी हैं। वे 2017 से 2020 तक वित्तिय सेवा विभाग में सचिव रहे हैं।

बैंक ने क्यों सौंप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी?

बैंक ने कहा है कि वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के तौर पर कुमार ने ऐसे समय पद संभाला था जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कई चुनौतियों से जूझ रहे थे। इनमें बड़ी मात्रा में बिना पहचान वाली गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA), पूंजी की कमी, इक्विटी और कर्ज का गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दे थे। एक मजबूत पॉलिसी और उसके कार्यान्वयन के जरिए, कुमार ने बैंक की बैलेंस शीट को साफ-सुथरा और मजबूत बनाने का काम किया। उन्होंने NPA की पहचान और उनके लिए प्रोविजनिंग को अनिवार्य बनाया, और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत उधार लेने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित की।

पद छोड़ने के बाद हिमालय की किसी सुनसान जगह पर जाएंगे

जब कुमार पर सेवानिवृत्त्ति के बाद नौकरी पाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया गया तो उन्होंने घोषणा की कि वे पद छोड़ने के बाद स्वयं को डिटॉक्सीफाई (अंतस-शुद्धिकरण) करने के लिए 6 महीने के लिए हिमालय की किसी सुनसान जगह पर जाएंगे।

edited by : Nrapendra Gupta