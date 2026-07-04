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Kashi Vishwanath Temple News: पीएसी जवान की कार्बाइन से चली गोली, 3 घायल
बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में शनिवार सुबह गोली चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में तैनात पीएसी जवान सड़क किनारे खड़ा था तभी उसके पास मौजूद कार्बाइन से गोली चल गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों की हालत खतरे से बाहर है।
सुबह करीब 7 बजे हुए इस दर्दनाक हादसे में गोली सड़क पर लगी और इस वजह से उड़ी गिट्टी फूल माला की दूकान पर काम करने वाले विकास, रामबाबू और निखिल को लगी। तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है।
घटना के तुरंत बाद सुरक्षा में तैनात अन्य अधिकारियों और पुलिस टीम ने स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि यह हादसा भीड़ को हटाते समय दुर्घटनावश गोली चलने से हुआ। पुलिस पीएसी जवान से पूछताछ कर रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कार्बाइन जमीन पर आखिरकार कैसे गिर गई और गोली कैसे चली?
गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लोग काशी नगर पहुंचते हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ ही पीएसी को भी तैनात किया गया है।
धीरेन्द्र शास्त्री चोर है! बागेश्वर बाबा पर क्यों भड़के भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार?
Vinay Katiyar on Dhirendra Shastri: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बजरंग दल के संस्थापक और भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अयोध्या कांड को लेकर वे काफी मुखर हैं। इस बीच, उन्होंने बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री चोर है।
60 दिनों में खाते में आएगा पैसा, EV खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताई योजना
E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस, मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल
सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप से जुड़ा एक वीडियो और दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भारत में लागू किए जा रहे E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस वायरल बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि देश के पेट्रोल पंपों पर मिलावट की संभावना बढ़ सकती है, और उपभोक्ताओं को 'शुद्ध पेट्रोल' और 'एथेनॉल पेट्रोल' अलग-अलग विकल्प के रूप में देने की मांग उठाई गई है।
RailOne App का बड़ा कमाल, AI बताएगा वेटिंग टिकट कन्फर्म होगी या नहीं
भारतीय रेलवे का डिजिटल टिकटिंग सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक हो गया है। वर्ष 1986 में शुरू हुई रेलवे आरक्षण प्रणाली में पिछले चार दशकों के दौरान कई छोटे-बड़े बदलाव हुए, लेकिन अब इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है। नई व्यवस्था से न केवल टिकट बुकिंग आसान हुई है, बल्कि इसकी क्षमता भी कई गुना बढ़ाई गई है।
2026 के 7 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, लंबी रेंज, दमदार फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस, खरीदने से पहले देखें पूरी List
अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ऐसे में सही स्कूटर चुनना आसान नहीं है। अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।
ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम विदाई समारोह शुरू, ताबूत देख रो पड़े गालीबाफ और अराघची
तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह की शुरुआत हो गई। ग्रैंड मोसाला में खामेनेई का ताबूत देख संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची फूट फूटकर रो पड़े। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस समारोह में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। समारोह में 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
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जर्मनी में बड़े टैक्स, श्रम और पेंशन सुधारों को मिली मंजूरी
Top News 4 July: राजस्थान-गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, E20 पेट्रोल पर हरदीप पुरी का खुलासा, फीफा वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर
Top News 4 July : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान व गुजरात के दौरे पर हैं। E20 पेट्रोल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भ्रम दूर किया। पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार चढ़ावा चोरी मामले में बागेश्वर बाबा की पर्ची वाली बात से भड़के। अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह की शुरुआत हुई। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया उलटफेर का शिकार। अंतिम 16 में पहुंचने में अर्जेंटीना की सांस भी फूली। 4 जून की बड़ी खबरें :
अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं होंगे मोजतबा, जानिए भारत से कौन-कौन पहुंचा ईरान
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शुक्रवार से शुरू हुए कार्यक्रम में दुनिया के करीब 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। 86 वर्षीय अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। यह हमला उनके आवास पर किया गया था और इसे अमेरिका-इजराइल तथा ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध का पहला बड़ा सैन्य अभियान माना गया।
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OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।