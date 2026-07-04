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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: बनारस , Saturday, 4 July 2026 (10:43 IST)

Kashi Vishwanath Temple News: पीएसी जवान की कार्बाइन से चली गोली, 3 घायल

firing at kashi vishwanath temple
Written By: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (10:43 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (10:47 IST)
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बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में शनिवार सुबह गोली चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में तैनात पीएसी जवान सड़क किनारे खड़ा था तभी उसके पास मौजूद कार्बाइन से गोली चल गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों की हालत खतरे से बाहर है।
 
सुबह करीब 7 बजे हुए इस दर्दनाक हादसे में गोली सड़क पर लगी और इस वजह से उड़ी गिट्‍टी फूल माला की दूकान पर काम करने वाले विकास, रामबाबू और निखिल को लगी। तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है।
 
घटना के तुरंत बाद सुरक्षा में तैनात अन्य अधिकारियों और पुलिस टीम ने स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि यह हादसा भीड़ को हटाते समय दुर्घटनावश गोली चलने से हुआ। पुलिस पीएसी जवान से पूछताछ कर रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कार्बाइन जमीन पर आखिरकार कैसे गिर गई और गोली कैसे चली?
 
गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लोग काशी नगर पहुंचते हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ ही पीएसी को भी तैनात किया गया है।
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