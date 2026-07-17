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Jio True5G का जलवा जारी, 28.5 करोड़ ग्राहकों के साथ 5G मार्केट में और मजबूत हुई पकड़
जियो ने 5G और डिजिटल कनेक्टिविटी के दम पर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। रिलायंस के तिमाही नतीजों में इसकी तस्वीर और साफ हो गई। जियो का कुल ग्राहक आधार बढ़कर 53.33 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि जियो True5G का सब्सक्राइबर बेस जून 2026 तक 28.5 करोड़ के आंकड़े को छू गया। पिछले 12 महीनों में जियो के 5G ग्राहकों की संख्या में 7.3 करोड़ की तेज बढ़ोतरी हुई है।
सिर्फ 5G ग्राहकों की संख्या ही नहीं बढ़ी, जियो के नेटवर्क पर 5G डेटा ट्रैफिक अब 4G डेटा ट्रैफिक का करीब 1.5 गुना हो चुका है। नतीजों में कुछ और दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए। जियो नेटवर्क पर प्रति ग्राहक डेटा खपत 43.7 GB प्रति माह रही, जबकि तिमाही के दौरान कुल डेटा ट्रैफिक सालाना आधार पर 26.9% बढ़कर 69.4 बिलियन GB तक पहुंच गया। यह संकेत देता है कि भारत में अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क पर जियो की पकड़ तेजी से गहरी हो रही है।
मोबाइल कनेक्शन्स के मोर्चे पर भी जियो की रफ्तार बनी रही। तिमाही के दौरान जियो का नेट सब्सक्राइबर एडिशन 89 लाख रहा। जून ’26 तक कंपनी का कुल सब्सक्राइबर बेस 53.33 करोड़ तक पहुंच गया। ग्राहक संख्या में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है, जब कंपनी 5G नेटवर्क पर उपयोग और डेटा खपत, दोनों मोर्चों पर मजबूत रफ्तार दिखा रही है।
फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में भी जियो की स्थिति मजबूत हुई है। जून 2026 तक कुल फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स 2.86 करोड़ रहे। पिछले 12 महीनों में करीब 86 लाख नए एडिशन हुए, जिससे जियो का मार्केट शेयर 43% से अधिक हो गया। जियो एयरफाइबर का कुल सब्सक्राइबर बेस 1.4 करोड़ से अधिक रहा और इसने पिछले 12 महीनों में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड एडिशन में 75% से अधिक योगदान दिया।
जियो प्लेटफॉर्म्स का ऑपरेशनल प्रदर्शन भी मजबूत रहा। पहली तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का रिकॉर्ड EBITDA Y-o-Y आधार पर 15.1% बढ़कर ₹20,865 करोड़ रहा। रिकॉर्ड EBITDA मार्जिन 53.3% दर्ज किया गया। इसी दौरान जियो का नेट प्रॉफिट Y-o-Y आधार पर 9.2% बढ़कर ₹7,764 करोड़ रहा।
मोबाइल 5G, डेटा खपत और होम ब्रॉडबैंड, तीनों मोर्चों पर बढ़त यह दिखाती है कि जियो केवल ग्राहक संख्या में ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की डिजिटल कनेक्टिविटी के वास्तविक इस्तेमाल में भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश डी. अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने FY27 की मजबूत शुरुआत की है। सभी कारोबारों ने मज़बूत ऑपरेटिंग परफ़ॉर्मेंस किया है। हमारे अलग-अलग तरह के बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है, वह भी ऐसी तिमाही में जब भू-राजनीतिक तनाव जारी रहे और कमोडिटी बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रहा।
इस तिमाही में डिजिटल सर्विसेज़ बिज़नेस की ग्रोथ की रफ़्तार बनी रही। मोबिलिटी, होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सर्विसेज़ में जियो का प्रदर्शन शानदार रहा, जिससे सालाना आधार पर कमाई में 15% की अच्छी ग्रोथ हुई। तिमाही के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने SEBI के पास अपना DRHP फ़ाइल किया, जो इसकी पब्लिक लिस्टिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाला IPO जियो के सफ़र में एक अहम पड़ाव होगा और निवेशकों को भारत की डिजिटल ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने का मौका देगा।
रिलायंस रिटेल ने इस तिमाही में दमदार ग्रोथ दिखाई है और सभी कंज़म्पशन फ़ॉर्मेट और चैनलों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमारी ओमनी-चैनल मौजूदगी लाखों भारतीय ग्राहकों को सेवा दे रही है और मुझे भरोसा है कि यह भारत की लॉन्ग-टर्म कंज़म्पशन ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स बिज़नेस तेज़ी से बढ़ रहा है और FMCG ब्रांड्स का पोर्टफ़ोलियो भारतीय ग्राहकों के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। RCPL का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में दो गुना से ज़्यादा हो गया है।
O2C बिज़नेस ने तिमाही के दौरान दमदार प्रदर्शन किया, जिसमें ऑल-टाइम हाई मिडिल डिस्टिलेट क्रैक्स और बेहतर डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल डेल्टाज़ का योगदान रहा। यह कामयाबी मुश्किल ग्लोबल एनर्जी मार्केट और सप्लाय चेन में रुकावटों के बावजूद मिली। हमारी टीमों ने ऑपरेशनल-एजिलिटी के साथ इस मुश्किल माहौल का सामना किया और घरेलू बाज़ार में ज़रूरी ईंधन और मटीरियल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की।
इस तिमाही में, मूडीज़ रेटिंग्स ने हमारे विदेशी मुद्रा डेट इश्युएंस को "Baa1" में अपग्रेड किया, जो हमारे कैश फ़्लो और वित्तीय स्थिति की मज़बूती को दिखाता है।
मुझे अपने बिज़नेस की मज़बूती और अपने लोगों के प्रतिभा व प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा है। FY27 की शुरुआत मुझे आने वाले साल के बारे में नई उम्मीद देती है, क्योंकि हम नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने और जियो IPO के ज़रिए वैल्यू अनलॉक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"
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