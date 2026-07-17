UP Bahraich Crocodile Attack : बहराइच में दर्दनाक हादसा, घाघरा नदी किनारे गए 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ खींच ले गया, घंटों बाद मिला शव

उत्तरप्रदेश के बहराइच जिले में एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बच्चे की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बच्चा अपने चाचा के साथ खेत पर गया था, तभी घाघरा नदी के किनारे घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे नदी में खींच ले गया। कई घंटे की तलाश के बाद शाम को उसका शव बरामद किया गया।

यह घटना मंगलवार की है। मृतक अपने चाचा उदयराज सिंह के साथ घाघरा नदी के किनारे स्थित कृषि भूमि पर काम करने गया था। इसी दौरान बच्चा शौच के लिए नदी किनारे गया, तभी पानी के पास छिपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया।

बच्चे की चीख सुनकर चाचा उसे बचाने के लिए दौड़े और मगरमच्छ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ अधिक ताकतवर साबित हुआ। वह बच्चे को नदी में घसीटकर ले गया और पानी में गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस और बहराइच वन प्रभाग की टीम ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया।





बच्चे की तलाश के लिए नदी में जाल भी डाले गए, लेकिन शुरुआती प्रयास सफल नहीं हो सके। कई घंटे बाद शाम को बच्चे का शव नदी से बरामद कर लिया गया। घटना के बाद घाघरा नदी के किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी मगरमच्छों के दिखाई देने और हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं।