सूरत : केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी आज मांडवी के दौरे पर

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी आज सूरत जिले के मांडवी का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वे कोसंबा में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मांडवी के कोसंबा में ‘अपना घर आश्रम’ का उद्घाटन किया जाएगा। ध्रुव अनाइका फाउंडेशन, मुंबई द्वारा इस आश्रम का निर्माण किया गया है। घर से वंचित, बेसहारा और निराश्रित लोगों को आश्रय, देखभाल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह आश्रम शुरू किया जा रहा है।

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के अलावा राजनीतिक नेताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। यह आश्रम जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय और मानवता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।