Nagpur में SBI बैंक से 4 लाख रुपये की लूट, कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शाखा में लूट की घटना सामने आई है। सक्करदरा इलाके में एक बदमाश ने बैंक कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 30 मिनट के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली है।

बैंक कर्मचारियों की आंखों में डाला मिर्च पाउडर

जानकारी के मुताबिक आरोपी SBI की शाखा में पहुंचा और मौका मिलते ही बैंक कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। कर्मचारी जब कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी ने कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपये उठाए और बैंक से बाहर निकलकर फरार हो गया।

CCTV फुटेज से मिली आरोपी तक पहुंचने में मदद