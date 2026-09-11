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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नागपुर , Friday, 11 September 2026 (22:50 IST)

Nagpur में SBI बैंक से 4 लाख रुपये की लूट, कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

nagpur sbi loot
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (22:53 IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शाखा में लूट की घटना सामने आई है। सक्करदरा इलाके में एक बदमाश ने बैंक कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 30 मिनट के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली है।

बैंक कर्मचारियों की आंखों में डाला मिर्च पाउडर

 
जानकारी के मुताबिक आरोपी SBI की शाखा में पहुंचा और मौका मिलते ही बैंक कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। कर्मचारी जब कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी ने कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपये उठाए और बैंक से बाहर निकलकर फरार हो गया।

CCTV फुटेज से मिली आरोपी तक पहुंचने में मदद

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। जांच के दौरान बैंक और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान और उसकी गतिविधियों का पता लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के करीब 30 मिनट के अंदर आरोपी को पकड़ लिया।

उसके पास से लूटे गए पूरे 4 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने वारदात की योजना कैसे बनाई थी और क्या वह पहले भी ऐसी किसी घटना में शामिल रहा है। 
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