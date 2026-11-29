yogi adityanath : योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, बोले- यूपी के 80% लोग BJP के साथ, बाकी 20% कांग्रेस-सपा के लिए आजाद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एनडीए के पक्ष में हैं, जबकि बाकी 20 प्रतिशत लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वाराणसी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हुए हैं।

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर योगी का तंज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक-दूसरे से आगे निकलने की राजनीतिक कोशिश में लगी हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। चुनाव से पहले ही दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक खींचतान दिखाई देने लगी है।

अखिलेश यादव के चुनावी वादों पर भी उठाए सवाल

योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इसे खोखले वादों की सूची बताया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले किए गए वादों और सरकार चलाने के दौरान उनके क्रियान्वयन के बीच अंतर रहा। योगी आदित्यनाथ ने इन बयानों के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए के समर्थन को लेकर अपना भरोसा जताया।