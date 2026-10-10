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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 10 October 2026 (10:39 IST)

CJP प्रोटेस्ट के लिए अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे, गुरुग्राम से ध्रुव राठी गिरफ्तार

delhi police jantar mantar
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (10:39 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के आज जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। 37 जगह नाकाबंदी, 15 हिरासत केंद्र बनाए गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली आने वाली 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। पल पल की जानकारी...


10:38 AM, 10th Oct
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, ज्ञानेश कुमार जाएँगे। यह सरकार जाएगी। फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत।
CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले धौला कुआं में सुरक्षा बलों ने कई कंटेंट क्रिएटर्स समेत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
 

10:36 AM, 10th Oct
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज देश में बहुत ही खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देश की 140 करोड़ जनता जिसका सुख-शांति के साथ भारत के विकास में सहयोग मिल रहा है, उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और ये कौन कर रहा है? इसमें दो अराजकतावादी समूह जिसमें से एक INDI गठबंधन के नेता राहुल गांधी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP कर रहा है।
 
उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आपकी जो अराजकतावादी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन इस देश में अधिक अस्थिरता पैदा कर सकता है; आपके यह मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये कौन लोग हैं? जिनको जनता ने नकार दिया है। चाहे राहुल गांधी का INDI गठबंधन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हों और उनकी CJP हो; जनता ने जब इनको नकार दिया, लोकतंत्र ने सजा दी तो उससे सीखने की जगह आपने इस देश को अस्थिर करने का इरादा बना लिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रयास कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्यों के साथ-साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर आप कर रहे हैं।

10:33 AM, 10th Oct
अभिजीत दिपके मुंबई से दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर भी उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है।

09:45 AM, 10th Oct
सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली आ रहे ध्रुव राठी को गुरुग्राम से पुलिस ने हिरासत में लिया।

09:17 AM, 10th Oct
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीजेपी आंदोलन का समर्थन किया। <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">किसीके रोके नहीं रुकेगा
अब दिल्ली में देश जुटेगा!
 
हम देश की युवा ऊर्जा के साथ हैं। भाजपा सरकार अगर समझ रही है कि वो ताक़त के बल पर जनता को रोक लेगी तो ये उसकी और भी बड़ी भूल साबित होगी। ‘जंतर-मंतर’ अब एक जगह का नाम नहीं, एक नई चेतना और जागरण का प्रतीक बन गया है। अगर सरकार ने आंदोलनकारियों को रोका तो देश में हर जगह जंतर-मंतर बन जाएगा। 
 
माना बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद 
पर उन्होंने देखा न नौजवानों का दमख़म 
यहाँ हौसलों की भी तैयारी है चाकचौबंद
हैं साथ सब, मानकर इसको अंतिम जंग</p>&mdash; Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) <a href="https://x.com/yadavakhilesh/status/2108723556804862270?ref_src=twsrc%5Etfw">October 10, 2026</a></blockquote>
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08:32 AM, 10th Oct
जंतर मंतर पहुंचे कई प्रदर्शनकारी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।

08:09 AM, 10th Oct
-जंतर-मंतर पर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले जंतर मंतर और इंडिया गेट इलाके में सुरक्षा सख्‍त। फिरोज शाह रोड और मंडी हाउस पर RAF को तैनात किया गया है। 
-दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर इलाके में गाड़ियों की चेकिंग बढ़ाई गई।
-सीजेपी प्रोटेस्ट के मद्देनजर DMRC ने कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी है।  

08:05 AM, 10th Oct
दिल्ली के कनॉट पैलेस पहुंचे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

08:04 AM, 10th Oct
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके आज जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कहा- दिल्ली में सुरक्षा कड़ी करने से साफ है कि केंद्र सरकार युवाओं यानी जेनजी से डरी हुई है। उसने आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं लेकिन युवा आपसे नहीं डरता।
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