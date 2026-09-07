iQOO Z11x 5G : 7200mAh Battery वाला धांसू 5G फोन लॉन्च, 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले, कीमत जानकार हो जाएंगे हैरान

iQOO ने भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को खास तौर पर लंबी बैटरी लाइफ, दमदार परफॉर्मेंस, गेमिंग, मजबूत बिल्ड और AI फीचर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है। फोन की शुरुआती कीमत ₹28,999 है, जबकि लॉन्च ऑफर के तहत इसे प्रभावी तौर पर ₹27,499 में खरीदा जा सकता है।

फोन में 7200mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर, 8GB RAM, 120Hz FHD+ डिस्प्ले और 50MP Sony का मुख्य कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है और इसे IP68/IP69 रेटिंग मिली है।

iQOO Z11x 5G की कीमत और ऑफर

iQOO Z11x 5G का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल ₹28,999 में लॉन्च किया गया है। चुनिंदा लॉन्च ऑफर्स के तहत ग्राहक इसे ₹27,499 की प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं। ICICI Bank और HDFC Bank के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ₹1,500 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है। फोन की बिक्री 14 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Amazon India, iQOO के ऑनलाइन स्टोर, चुनिंदा Vivo एक्सक्लूसिव स्टोर्स और अन्य रिटेल आउटलेट्स से खरीदा जा सकेगा। फोन को Titan Black और Prismatic Green कलर में पेश किया गया है।





इन स्मार्टफोन्स से होगी टक्कर भारत के ₹25,000 से ₹30,000 वाले सेगमेंट में iQOO Z11x 5G को कई मजबूत विकल्पों से मुकाबला करना होगा। इनमें Motorola Edge 70 Fusion, vivo V60e, OnePlus Nord CE 6 Lite 5G, Tecno Pova Curve 2 और Redmi Note 17 5G जैसे मॉडल शामिल हैं। कुछ प्रतिद्वंद्वी फोन में AMOLED डिस्प्ले, ज्यादा तेज चार्जिंग या बड़ी बैटरी मिलती है। वहीं iQOO Z11x का फोकस परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, ड्यूरेबिलिटी और AI फीचर्स के संतुलन पर है।

Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर और 8GB RAM

iQOO Z11x 5G में MediaTek Dimensity 7400-Turbo प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 4nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। इसमें चार Cortex-A78 परफॉर्मेंस कोर और चार Cortex-A55 एफिशिएंसी कोर हैं। कंपनी के मुताबिक, फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर 8.90 लाख से ज्यादा स्कोर हासिल किया है। ऐसे में रोजमर्रा के भारी काम, मल्टीटास्किंग और मोबाइल गेमिंग के लिए फोन को दमदार विकल्प माना जा सकता है। फोन में 8GB LPDDR4X RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज है। Extended RAM फीचर के जरिए अतिरिक्त 8GB तक वर्चुअल RAM का इस्तेमाल किया जा सकता है।

गेमिंग के लिए खास फीचर्स

गेमिंग के दौरान बेहतर अनुभव के लिए फोन में Dual 10x Super Touch Control, Monster Mode, Gaming HyperSense Audio, Game Timer, गेम वाइब्रेशन, इन-गेम नोटिफिकेशन ओवरले और Game Voice Changer जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा AI SuperLink बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। फोन में Bluetooth 5.4 और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी हैं, जो कंपनी के मुताबिक 400 प्रतिशत तक वॉल्यूम सपोर्ट करते हैं।

7200mAh बैटरी बनी सबसे बड़ी खासियत

iQOO Z11x 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7200mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि निर्धारित टेस्टिंग परिस्थितियों में यह बैटरी:

40 घंटे तक वीडियो प्लेबैक

15.4 घंटे तक गेमिंग

10.7 घंटे तक लगातार लाइव स्ट्रीमिंग

51 घंटे तक 4G वॉयस कॉल

13.9 दिन तक स्टैंडबाय

का बैकअप दे सकती है।

फोन में 44W FlashCharge सपोर्ट दिया गया है। कंपनी के अनुसार सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर करीब 6 घंटे तक का टॉकटाइम मिल सकता है। बैटरी को 1 से 50 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 43 मिनट और 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 91 मिनट लगते हैं।

Bypass Charging से गेमिंग के दौरान गर्मी कम करने की कोशिश

फोन में Bypass Charging फीचर भी है। भारी इस्तेमाल के दौरान यह बैटरी को लगातार चार्ज करने के बजाय सीधे फोन को पावर देने में मदद करता है, जिससे गेमिंग जैसे कामों के दौरान गर्मी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। Overnight Charging Protection फीचर रात में चार्जिंग को 80 प्रतिशत पर रोक सकता है और यूजर के जागने के समय के अनुसार दोबारा चार्जिंग शुरू कर सकता है।

6.76 इंच का 120Hz डिस्प्ले

iQOO Z11x 5G में 6.76 इंच का FHD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजोल्यूशन 2344×1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। 120Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, एनिमेशन, सोशल मीडिया और गेमिंग का अनुभव ज्यादा स्मूद रहने की उम्मीद है। आउटडोर विजिबिलिटी के लिए इसमें 1200 निट्स तक High Brightness Mode दिया गया है।





लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए TÜV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन और Eye Comfort सिस्टम भी दिया गया है। Sleep Comfort Mode सोने से पहले स्क्रीन के कलर टेम्परेचर को धीरे-धीरे बदलता है। वहीं Anti-Motion Sickness Mode यात्रा के दौरान फोन देखने से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए विजुअल संकेतों का इस्तेमाल करता है।

50MP Sony कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony IMX852 AI मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP बोकेह सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा है। फोन की खास बात यह है कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps पर की जा सकती है। Video Electronic Image Stabilisation वीडियो को ज्यादा स्थिर बनाने में मदद करता है।

कैमरा सॉफ्टवेयर में Dual-View Video, रिकॉर्डिंग के दौरान फ्रंट और रियर कैमरा स्विच करने की सुविधा, 4K वीडियो को Live Photo में बदलने और वीडियो फ्रेम क्रॉप करने जैसे विकल्प हैं। AI फीचर्स में AI Erase, AI UHD, Ultra HD Document और Smart Editing शामिल हैं। फोन Live Photo और Underwater Photography को भी सपोर्ट करता है।

IP68 और IP69 रेटिंग से मजबूत हुई सुरक्षा

iQOO Z11x 5G में IP68 और IP69 डस्ट वॉटर रेजिस्टेंस दिया गया है। कंपनी के मुताबिक फोन को मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दी गई है। फोन गीले और तैलीय हाथों से टच इनपुट को भी सपोर्ट करता है। पानी और धूल के संपर्क में आने के बाद One-Tap Water and Dust Ejection फीचर अतिरिक्त सुरक्षा में मदद करता है।

Android 16 और AI फीचर्स

iQOO Z11x 5G Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है। कंपनी फोन के लिए 2 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है। फोन में कई AI आधारित फीचर्स दिए गए हैं। Circle to Search की मदद से स्क्रीन पर किसी वस्तु या टेक्स्ट को सर्कल करके उसके बारे में जानकारी खोजी जा सकती है। AI Captions रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में मदद करता है। AI Creation टेक्स्ट को बेहतर बनाने, जानकारी का सारांश तैयार करने, अनुवाद और आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद करता है।

छात्रों के लिए खास AI फीचर

स्टूडेंट्स के लिए AI Transcript Assist उपयोगी हो सकता है। यह रिकॉर्ड किए गए ऑडियो को टेक्स्ट में बदल सकता है और लंबे ट्रांसक्रिप्ट को छोटे नोट्स में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा Screen Translation, Free Transfer, Private Space, Origin Island, Drag & Go और Copy & Go जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

₹30,000 से कम कीमत में कितना मजबूत है iQOO Z11x 5G?

₹28,999 की कीमत पर iQOO ने सिर्फ एक फीचर के बजाय कई खूबियों का कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है। इसमें 7200mAh बैटरी, Dimensity 7400-Turbo, 120Hz डिस्प्ले, 50MP Sony कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और IP68/IP69 रेटिंग मिलती है।





हालांकि, इसकी 44W चार्जिंग स्पीड कुछ प्रतिस्पर्धी फोन से कम है। इतनी बड़ी बैटरी को फुल चार्ज होने में कंपनी के अनुसार करीब 91 मिनट लगते हैं। इसके अलावा फोन में LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया है। एक और कमी यह है कि इस कीमत के आसपास कुछ प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले देते हैं, जबकि iQOO Z11x में LCD पैनल है।

भारत में बनेगा iQOO Z11x 5G

iQOO Z11x 5G का निर्माण भारत में vivo की ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी में किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक iQOO ग्राहकों को देशभर में 700 से ज्यादा कंपनी-ओन्ड सर्विस सेंटर की सुविधा भी मिलेगी।

किसके लिए बेहतर विकल्प?

अगर आपकी प्राथमिकता लंबी बैटरी लाइफ, गेमिंग, दमदार प्रोसेसर, मजबूत बॉडी और AI फीचर्स हैं, तो iQOO Z11x 5G ₹30,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आपकी पहली प्राथमिकता AMOLED डिस्प्ले या बेहद तेज चार्जिंग है, तो खरीदने से पहले दूसरे विकल्पों की तुलना करना बेहतर रहेगा।