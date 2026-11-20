एकाउंटर में ढेर हुआ 'डी-कंपनी' का कुख्यात शूटर नसीम दुर्रानी, 50 हजार का था इनाम

​उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार तड़के पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 'डी-कंपनी' के कुख्यात गैंगस्टर और सुपारी किलर नसीम दुर्रानी को मुठभेड़ में मार गिराया है। 37 वर्षीय नसीम पर गाजियाबाद पुलिस की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में फरार चल रहा था।

​सिकंदराबाद में तड़के गूंजी गोलियां

​पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद निवासी नसीम दुर्रानी (पुत्र इस्लामुद्दीन) लगातार अपने ठिकाने बदलकर भागने की फिराक में था। शुक्रवार सुबह सटीक मुखबिरी के आधार पर दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ की टीम ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे के पास जाट चौक पर उसकी घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नसीम को कई गोलियां लगीं। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

​मंत्री के दफ्तर के बाहर बरसाई थीं गोलियां

​नसीम ने महज चार दिन पहले ही देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। 16 नवंबर की रात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के बाहर 15 से 20 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस हमले में समीर नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जांच में नसीम दुर्रानी का नाम इस वारदात के मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था, जिसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे लगी थीं।

​अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अपराध की लंबी फेहरिस्त

​नसीम दुर्रानी का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद खौफनाक रहा है:

​25 से ज्यादा मुकदमे: उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट जैसे दो दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे।

​छोटा शकील का गुर्गा: उसका सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क 'डी-कंपनी' और छोटा शकील से बताया जाता है।

​हाई-प्रोफाइल साजिशें: रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2016-17 में छोटा शकील ने उसे तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन को खत्म करने की सुपारी दी थी। इसके अलावा, दिवंगत लेखक तारिक फतेह की हत्या की साजिश रचने में भी उसका नाम सामने आ चुका था।



​इस कुख्यात अपराधी के अंत को दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।