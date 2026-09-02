Vivo T5 भारत में लॉन्च, कीमत ₹34,999 से शुरू; 7050mAh बैटरी, 50MP OIS कैमरा और 144Hz AMOLED डिस्प्ले Vivo T5 Price: ₹34,999 से शुरू, 7050mAh बैटरी और 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ Vivo T5 लॉन्च

Vivo T5 Price in India: वीवो ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Vivo T5 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे बुधवार, 2 सितंबर 2026 को पेश किया। फोन की शुरुआती कीमत ₹34,999 रखी गई है। खास बात यह है कि Vivo T5 में 7050mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Dimensity 7500 Turbo प्रोसेसर और 6.83 इंच का 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। Vivo T5 की बिक्री 9 सितंबर 2026 से शुरू होगी। इसे Flipkart, Vivo India e-store और चुनिंदा पार्टनर रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा। फोन को Royal Bronze और Silver Green रंगों में लॉन्च किया गया है।

Vivo T5 Price: चार वेरिएंट में लॉन्च

Vivo T5 को कंपनी ने चार RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया है।

6GB + 128GB: ₹34,999

8GB + 128GB: ₹39,999

8GB + 256GB: ₹44,999

12GB + 256GB: ₹49,999

सभी कीमतों में टैक्स शामिल हैं।

Vivo T5 Processor: दमदार परफॉर्मेंस

Vivo T5 में MediaTek Dimensity 7500 Turbo प्रोसेसर दिया गया है। इसमें GenAI-ready NPU इंजन भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस पर AI कंप्यूटिंग को 233 प्रतिशत तक तेज कर सकता है। कंपनी के मुताबिक फोन ने AnTuTu पर 12 लाख तक का स्कोर हासिल किया है। ज्यादा इस्तेमाल के दौरान तापमान नियंत्रित रखने के लिए इसमें 3800 वर्ग मिमी का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। फोन में 10 तापमान सेंसर भी मौजूद हैं।

Vivo T5 Display: 144Hz कर्व्ड AMOLED स्क्रीन

Vivo T5 में 6.83 इंच का 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz है और यह 2,000 निट्स तक HBM ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। डिस्प्ले में HDR10+ सपोर्ट, 93.82 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और 449 PPI पिक्सल डेंसिटी मिलती है। आंखों की सुरक्षा के लिए Eye Protection Mode और Sleep Comfort Mode भी दिए गए हैं।

Vivo T5 Battery: 7050mAh बैटरी और 44W चार्जिंग

फोन की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी 7050mAh बैटरी शामिल है। यह 44W FlashCharge को सपोर्ट करती है। Vivo के अनुसार, फोन 30 मिनट में 1 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है। कंपनी का दावा है कि निर्धारित टेस्टिंग परिस्थितियों में 1,600 फुल चार्ज-डिस्चार्ज साइकल के बाद भी बैटरी कम से कम 80 प्रतिशत हेल्थ बनाए रख सकती है।

फोन में Battery Life Extender और Global Bypass Charging जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

Vivo T5 Camera: 50MP Sony कैमरा

फोटोग्राफी के लिए Vivo T5 में 50MP Sony IMX882 मुख्य कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है। कैमरा फीचर्स में Multifocal Portrait, Bokeh Flare Portrait और AI Erase 2.0 शामिल हैं।

Vivo T5 Design: स्लिम बॉडी और 199 ग्राम वजन

Vivo T5 की बॉडी सिर्फ 0.79 सेंटीमीटर पतली है और इसका वजन करीब 199 ग्राम है। फोन में 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और नैरो फ्रेम डिजाइन दिया गया है। यह स्मार्टफोन Royal Bronze और Silver Green रंगों में उपलब्ध होगा।

OriginOS 6.0 और AI फीचर्स

Vivo T5 OriginOS 6.0 पर चलता है। कंपनी फोन के लिए तीन जेनरेशन तक Android अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर रही है। फोन में AI Creation, AI Transcript Assist, AI Captions, Circle to Search 2.0 और Ultra HD Documents जैसे AI फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा Vivo Office Kit के जरिए स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बीच फाइल शेयरिंग, स्क्रीन मिररिंग और टास्क हैंडऑफ किया जा सकता है।

IP68 और IP69 रेटिंग

Vivo T5 को धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP68 और IP69 रेटिंग मिली है। इसमें Wet-Hand Touch और One-Tap Water Ejection जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक फोन को अलग-अलग परिस्थितियों में X9 durability testing और MIL-STD-810H testing से भी गुजारा गया है।

Vivo T5 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन

फीचर स्पेसिफिकेशन