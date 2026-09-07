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  4. Tree falls in Indore; Deputy Collector's mother dies a tragic death.
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (19:12 IST)

इंदौर में पेड़ गिरा, डिप्टी कलेक्टर की मां की दर्दनाक मौत, बहन और बहनोई बुरी तरह घायल, रेस्‍क्‍यू के लिए पहुंची टीम

Indore accident
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (19:12 IST)
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इंदौर में सेंट्रल जेल के सामने कार पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में इंदौर की डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी की मां की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सोमवार को इंदौर में तेज बारिश हुई, इसी दौरान यह हादसा हो गया।

हादसा इतना भयानक था कि कार में बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। डिप्‍टी कलेक्‍टर सिंघी की मां तो कार में ही बुरी तरह से दब गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

इंदौर में बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। सेंट्रल जेल के सामने सड़क से गुजर रही दो कारों पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। इस दुर्घटना में कार में सवार डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी की 75 वर्षीय मां राधा देवी सिंघी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में मौजूद उनकी बहन, जीजा और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

बैठक छोड़कर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी  : हादसे के समय डिप्टी कलेक्टर पूर्णिमा सिंघी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में मौजूद थीं। घटना की सूचना मिलते ही संभाग आयुक्त भास्कर लक्ष्यकार ने तत्काल बैठक स्थगित कर दी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल और अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा : एसीपी विनोद दीक्षित के अनुसार पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में इस मानसून सीजन में अब तक लगभग 22 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय न होने से आने वाले दिनों में स्थानीय प्रभाव के कारण ही हल्की बारिश हो सकती है। 
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