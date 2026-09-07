कार चालक ने दो दोस्‍तों को रौंदा, दोनों की मौत, रिक्शा और ठेलों को भी लिया चपेट में, ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम की पोल खुली

इंदौर के मरीमाता चौराहे के पास रविवार रात तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कार ने तीन ऑटो रिक्शा और एक ठेले वाले को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था और बहुत तेज गति से कार चला रहा था।बता दें कि रात के समय इंदौर में जगह जगह पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव वालों की जांच कर रही है। शनिवार और रविवार को तो पुलिस कुछ ज्‍यादा ही सक्रिय रहती है, लेकिन इस कार चालक की जांच नहीं कर सकी, जिसने दो लोगों की जान ले ली।घटना रात साढ़े 12 बजे के आसपास की है। सत्यसाईं नगर निवासी राज, पिता रवि सोनेरे और नंदकिशोर सोलंकी घूमने निकले थे और अपने घर लौट रहे थे। मरीमाता चौराहे के समीप वे सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरे और उन्हें टक्कर के कारण गंभीर चोटें आईं। टक्कर के बाद भी कार नहीं रुकी और दो ऑटो रिक्शा और ठेले को टक्कर मारकर रुक गई।टक्कर की आवाज सुनकर रहवासी जागे और घरों से बाहर निकले। दोनों दोस्तों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लोगों ने कार चालक को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। लोगों ने बताया कि कार की स्पीड काफी तेज थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृत युवकों के परिजनों को भी सूचना दी।दोनों दोस्त थे और अक्सर साथ में रहते थे। राज कारीगर था, जबकि नंदकिशोर सब्जी बेचने का काम करता था।