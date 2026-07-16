सोनम, सिया के बाद अब समि‍ता! इश्क में अंधी महिला अधिकारी ने 4 लाख की सुपारी देकर कराया पति का कत्ल

Katihar Murder Case: बिहार के कटिहार से जो दास्तान निकलकर सामने आई है, उसने न सिर्फ कानून के रखवालों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि रिश्तों पर से इंसान का भरोसा उठा दिया है। यह कहानी है— अंधे इश्क, सरकारी रुतबे, बेवफाई और एक बेगुनाह पति के बेरहम कत्ल की है।

पति की जान की कीमत 4 लाख

इश्क में अंधी हो चुकी मेमसाब और उसके टेक्नीशियन प्रेमी ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। समिता ने पति की जान की कीमत लगाई—पूरे 4 लाख रुपए। इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए हायर किया गया जहानाबाद के घोसी थाने का एक पुराना हिस्ट्रीशीटर और शार्प शूटर राजू कुमार, जो हाल ही में मर्डर के केस में जमानत पर बाहर आया था।

11 जून की वह काली रात...

मगरमच्छ के आंसू और....

वारदात के बाद शातिर समिता ने फौरन एक लाचार और बेकसूर विधवा का मुखौटा पहन लिया। वह पुलिस के सामने छाती पीट-पीटकर रोने लगी। शुरुआत में पुलिस को भी लगा कि यह चलती ट्रेन में हुई डकैती की वारदात है। लेकिन कहते हैं न कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। कटिहार के रेल एसपी हरिशंकर कुमार और उनकी टीम को मैडम की ओवर-एक्टिंग और बयानों में झोल नजर आ गया।

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सलाखों के पीछे पहुंचे गुनाहगार

पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे प्रेमी अजीत कुमार टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसी ने समिता के साथ मिलकर इस खूनी ताने-बाने को बुना था। पुलिस ने शूटर राजू को भी दबोच लिया है। समिता कुमारी अब कानून के शिकंजे में है। जिस मांग के सिंदूर को उसने 4 लाख रुपए की सुपारी देकर मिटा दिया, अब उसी गुनाह की सजा काटने वह सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है।