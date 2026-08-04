मालिक को बचाने के लिए खतरनाक कोबरा से भिड़ गया टॉमी, जान देकर निभाई वफादारी, देखें VIDEO

वफादारी की मिसाल अक्सर कुत्तों से दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आई एक घटना ने इस कहावत को सच साबित कर दिया। यहां एक पालतू लैब्राडोर कुत्ते 'टॉमी' ने अपने मालिक के परिवार को जहरीले कोबरा से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। करीब एक घंटे तक चली इस खतरनाक लड़ाई में टॉमी ने कोबरा को तो मार गिराया, लेकिन खुद भी जहर के असर से जिंदगी की जंग हार गया।

रात 2 बजे घर के बाहर दिखा कोबरा

यह घटना बेल्थरा रोड क्षेत्र के उभांव गांव की है। ईंट भट्ठा व्यवसायी दानिश अपने परिवार के साथ यहां रहते हैं। रविवार देर रात करीब दो बजे एक जहरीला कोबरा उनके घर की ओर बढ़ रहा था। सबसे पहले परिवार के नौ साल पुराने पालतू लैब्राडोर टॉमी की नजर उस पर पड़ी।

टॉमी ने लगातार भौंककर परिवार को खतरे का एहसास कराया। इससे पहले कि सांप घर के अंदर पहुंचता, वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे कोबरा से भिड़ गया।

एक घंटे तक चली जिंदगी और मौत की लड़ाई

परिवार के मुताबिक, टॉमी और कोबरा के बीच करीब एक घंटे तक जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस दौरान कोबरा ने कई बार टॉमी को डसा, लेकिन उसने सांप को छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार टॉमी ने कोबरा को मार गिराया और परिवार को संभावित बड़े हादसे से बचा लिया।

हालांकि, इस बहादुरी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सांप के जहर का असर धीरे-धीरे उसके शरीर में फैलता गया और करीब आधे घंटे बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसे नहीं बचा सके।





परिवार के लिए सिर्फ पालतू नहीं, सदस्य था टॉमी

परिजनों का कहना है कि टॉमी पिछले नौ वर्षों से उनके परिवार का हिस्सा था। उसने हमेशा घर की रखवाली की और हर मुश्किल में परिवार के साथ खड़ा रहा। उनका मानना है कि अगर उस रात टॉमी कोबरा से नहीं भिड़ता, तो सांप घर के अंदर घुसकर किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा सकता था।

नम आंखों से दी अंतिम विदाई

सोमवार को परिवार ने अपने सबसे वफादार साथी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। टॉमी को दफनाते समय घर का हर सदस्य भावुक हो उठा। गांव के कई लोग भी इस बहादुर कुत्ते को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

टॉमी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी, वफादारी और अपने परिवार के लिए दिया गया बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी कहानी यह याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और निस्वार्थ रक्षा केवल इंसान ही नहीं, बल्कि बेजुबान भी निभाना जानते हैं।