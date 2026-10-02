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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 2 October 2026 (15:33 IST)

Weather Today : कई राज्यों में बारिश-आंधी और बिजली का अलर्ट, जानें दिल्ली समेत पूरे देश का मौसम

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (15:35 IST)
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देश के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। दक्षिण, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की भी संभावना है।
 
वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। IMD की ओर से दिल्ली के लिए फिलहाल कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। तापमान करीब 22 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और दिनभर आसमान ज्यादातर साफ रहने की संभावना है।
 

हिमाचल प्रदेश का मौसम

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। IMD ने 2 अक्टूबर के लिए राज्य में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। 3 से 5 अक्टूबर के दौरान भी किसी चेतावनी का पूर्वानुमान नहीं है। हालांकि, 6 अक्टूबर से राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
 

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

 
राजस्थान में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। IMD ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, दोनों के लिए आज कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है।
 

जम्मू-कश्मीर का मौसम

जम्मू-कश्मीर में भी आज मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के लिए आज कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है।
 

बिहार में बारिश के आसार नहीं

बिहार में आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। IMD ने राज्य के लिए आज कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है।
 

चंडीगढ़ में साफ रहेगा आसमान

 
चंडीगढ़ में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। यहां तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आज बारिश की कोई महत्वपूर्ण संभावना नहीं है और हवाएं भी हल्की रहने का अनुमान है।

हरियाणा में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना

हरियाणा के लिए उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार, आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, अलग-अलग जिलों में मौसम की स्थिति में मामूली अंतर हो सकता है। कुल मिलाकर, जहां दक्षिण, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत साफ और शुष्क रह सकता है। 
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