WhatsApp Scam Alert : अब AI पकड़ेगा ठगी के मैसेज, यूजर्स को पहले ही मिलेगा अलर्ट

लोकप्रिय इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने यूजर्स की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक नए AI-powered Scam Alert फीचर की टेस्टिंग शुरू की है। इस फीचर का मकसद यूजर्स के किसी फ्रॉड या स्कैम का शिकार होने से पहले ही संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर चेतावनी देना है।

WhatsApp कर रहा है AI आधारित Scam Detection की टेस्टिंग

Meta फिलहाल WhatsApp के इस नए Scam Alert फीचर को सीमित संख्या में यूजर्स के साथ टेस्ट कर रहा है। खास बात यह है कि यह फीचर अपने आप सभी यूजर्स पर लागू नहीं होगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर इसे खुद एक्टिवेट करना होगा।

कैसे काम करेगा WhatsApp Scam Alert?

Scam Alert फीचर आपके डिवाइस पर ही एक AI मॉडल का इस्तेमाल करेगा। यह मॉडल अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज को स्कैन कर उनमें मौजूद संभावित स्कैम पैटर्न की पहचान करेगा।

अगर AI को बातचीत संदिग्ध लगती है तो WhatsApp चैट में एक Warning Alert दिखाएगा। AI खासतौर पर ऐसे संकेतों पर नजर रखेगा, जैसे:

निजी या संवेदनशील जानकारी मांगना।

तुरंत पैसे भेजने के लिए दबाव बनाना।

किसी लिंक पर क्लिक करने या किसी कार्रवाई के लिए जल्दबाजी करना।

पहले भरोसा कायम करना और बाद में पैसे की मांग करना।

रोमांस स्कैम के जरिए भावनात्मक रिश्ता बनाकर पैसे मांगना।

संदिग्ध चैट पर मिलेंगे ये विकल्प

अगर WhatsApp को किसी बातचीत में स्कैम का शक होता है, तो यूजर को चेतावनी के साथ कई विकल्प मिलेंगे। यूजर:

Sender को Block कर सकता है।

Chat को Report कर सकता है।

Warning को Ignore कर सकता है।

किसी कॉन्टैक्ट को Trusted मार्क कर सकता है।

किसी व्यक्ति को Trusted मार्क करने के बाद WhatsApp उस बातचीत को लेकर बार-बार चेतावनी नहीं देगा।

फोन में ही होगी Scam Detection, सर्वर पर नहीं जाएगा डेटा

WhatsApp के अनुसार, Scam Alert की सबसे अहम बात यह है कि स्कैम डिटेक्शन की प्रक्रिया डिवाइस पर ही होगी। Meta का कहना है कि यूजर के निजी और एन्क्रिप्टेड मैसेज उसके सर्वर पर नहीं भेजे जाएंगे। फीचर एक्टिवेट करने पर AI मॉडल डिवाइस में डाउनलोड होगा और वहीं मैसेज का विश्लेषण करेगा।

AI की गलती होने पर यूजर कर सकेंगे मदद

अगर AI किसी सामान्य बातचीत को गलती से स्कैम समझ लेता है, तो यूजर सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए यूजर WhatsApp के साथ चैट के पिछले पांच मैसेज शेयर कर सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह यूजर की इच्छा पर निर्भर होगा और उसकी अनुमति के बिना कोई मैसेज शेयर नहीं किया जाएगा।

अभी सिर्फ Beta Testers को मिलेगा फीचर

फिलहाल WhatsApp Scam Alert सीमित संख्या में Beta Testers के लिए उपलब्ध है। Meta ने अभी यह नहीं बताया है कि इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा।

भारतीय यूजर्स के लिए क्यों खास है यह फीचर?

भारत में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल स्कैम के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फीचर यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। खासतौर पर Fake Investment Scam, Impersonation Scam, Romance Scam और पैसे की ठगी वाले मैसेज को शुरुआती स्तर पर पहचानने में AI आधारित चेतावनी मददगार हो सकती है।