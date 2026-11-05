Xiaomi HyperOS 4 Update : इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन को मिलेगा अपडेट

Xiaomi HyperOS 4 Update: Xiaomi ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 4 के ग्लोबल रोलआउट का शेड्यूल जारी कर दिया है। कंपनी का यह अपडेट नवंबर 2026 से दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से Xiaomi, Redmi और POCO के चुनिंदा स्मार्टफोन और टैबलेट में उपलब्ध कराया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर में बेहतर डिजाइन, परफॉर्मेंस सुधार और AI आधारित फीचर्स देखने को मिलेंगे।

नवंबर से शुरू होगा HyperOS 4 का रोलआउट

Xiaomi के मुताबिक, HyperOS 4 का अपडेट तीन चरणों में जारी किया जाएगा। पहला चरण नवंबर की शुरुआत में शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण नवंबर के मध्य और तीसरा चरण दिसंबर 2026 में आएगा। हालांकि, कंपनी ने प्रत्येक फोन के लिए अपडेट की सटीक तारीख घोषित नहीं की है। अपडेट मिलने का समय क्षेत्र और डिवाइस के हिसाब से अलग हो सकता है।

इन Xiaomi फोन को मिलेगा अपडेट

नवंबर की शुरुआत में Xiaomi के कई प्रीमियम स्मार्टफोन को HyperOS 4 अपडेट मिलने की योजना है। इनमें Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15 Ultra और Xiaomi 15 जैसे मॉडल शामिल हैं। नवंबर के मध्य में Xiaomi 15T Pro और Xiaomi 15T को अपडेट दिया जाएगा। वहीं, दिसंबर में Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro और Xiaomi 13T को अपडेट मिलने की सूची में शामिल किया गया है।

Redmi और POCO के इन स्मार्टफोन को भी मिलेगा HyperOS 4

Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi और POCO के कई स्मार्टफोन भी इस अपडेट के दायरे में आएंगे।

Redmi के शुरुआती चरण के फोन:

- Redmi Note 17 Pro Max 5G

- Redmi Note 17 Pro 5G

- Redmi Note 17 5G

- Redmi Note 17

- Redmi Note 15 Pro+ 5G

- Redmi Note 15 Pro 5G

- Redmi Note 15 Pro

- Redmi Note 15 5G

- Redmi Note 15

- Redmi 17 और Redmi 17 5G

POCO के शुरुआती चरण के फोन:

- POCO F8 Ultra

- POCO F8 Pro

- POCO X8 Pro Max

- POCO X8 Pro

- POCO X8

- POCO M8 Pro

- POCO M8

- POCO C95 Pro

- POCO C85

नवंबर के मध्य में POCO F9 सीरीज, POCO F7 सीरीज और POCO X7 Pro को अपडेट मिलने की योजना है। दिसंबर में Redmi Note 14 सीरीज, Redmi 15 सीरीज, POCO F6 सीरीज, POCO X6 Pro और POCO M7 जैसे मॉडल भी सूची में शामिल हैं।

HyperOS 4 में क्या होंगे नए फीचर्स?

HyperOS 4 में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंटरफेस में देखने को मिल सकता है। इसमें Soft Light Glass डिजाइन दिया गया है, जिसमें ट्रांसलूसेंट मेन्यू, नए कंट्रोल सेंटर और बेहतर एनिमेशन शामिल हैं। इसके अलावा यूजर्स को लॉक स्क्रीन के नए स्टाइल, नोटिफिकेशन स्टैकिंग और होम स्क्रीन पर फोल्डर का आकार बदलने जैसे विकल्प मिलेंगे।

परफॉर्मेंस के लिहाज से भी Xiaomi ने कई सुधार किए हैं। कंपनी के अनुसार, नए सॉफ्टवेयर में मेमोरी मैनेजमेंट और ऐप लोडिंग को बेहतर बनाने पर काम किया गया है। इसके साथ ही AI आधारित फीचर्स और बेहतर वॉयस असिस्टेंस का सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ AI फीचर्स की उपलब्धता फोन के मॉडल, क्षेत्र और भाषा पर निर्भर करेगी।

भारत में कब मिलेगा HyperOS 4 अपडेट?

Xiaomi ने ग्लोबल रोलआउट का शेड्यूल जारी किया है, लेकिन भारत में प्रत्येक डिवाइस के लिए अपडेट की अलग तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में भारतीय यूजर्स को अपने फोन में अपडेट उपलब्ध होने का इंतजार करना होगा। अपडेट चेक करने के लिए फोन की Settings में जाकर About Phone और फिर HyperOS Version सेक्शन में जाएं। यहां उपलब्ध अपडेट की जानकारी मिल सकती है। ध्यान रखें कि सूची में फोन का नाम शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि सभी डिवाइस में एक ही दिन अपडेट पहुंच जाएगा। कंपनी का रोलआउट शेड्यूल अनुमानित है और इसमें बदलाव संभव है।