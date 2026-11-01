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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (12:44 IST)

Jio के नए वॉइस-ओनली रिचार्ज प्लान लॉन्च, ₹147 से शुरू, बिना इंटरनेट भी मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग

Jio Voice Only Plans
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (12:49 IST)
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रिलायंस जियो ने उन मोबाइल यूजर्स के लिए नए वॉइस-ओनली प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है और जो मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए अपना सिम इस्तेमाल करते हैं। इन प्लान की शुरुआती कीमत 147 रुपए रखी गई है। इनमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन मोबाइल डेटा का लाभ शामिल नहीं है।
एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के बाद जियो ने भी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के निर्देशों के तहत ये प्लान पेश किए हैं। कंपनी ने इन्हें अपने प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में अलग कैटेगरी में रखा है। इसका फायदा उन ग्राहकों को मिल सकता है, जिन्हें सिर्फ कॉलिंग और सिम की वैधता बनाए रखने के लिए रिचार्ज कराना होता है।

Jio के वॉइस-ओनली प्लान की कीमत और वैलिडिटी

जियो ने अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से 22 दिन, 28 दिन, 30 दिन, एक महीने, 84 दिन और 336 दिन की वैधता वाले प्लान पेश किए हैं।

रिचार्ज प्लान वैलिडिटी मिलने वाले फायदे

₹147 22 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS
₹177 28 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS
₹196 30 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS
₹197 एक कैलेंडर महीना अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS
₹448 84 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग, 1,000 SMS
₹1,748 336 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग, 3,600 SMS
 
इन सभी प्लान में मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। यानी इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए किया जा सकेगा।
₹147 का प्लान: 22 दिन की वैलिडिटी
जियो का सबसे सस्ता वॉइस-ओनली रिचार्ज 147 रुपये का है। इसमें ग्राहकों को 22 दिन की वैधता मिलती है। इस दौरान किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और कुल 300 SMS का लाभ दिया जाता है।
 
जिन लोगों को कम अवधि के लिए सिम चालू रखना है और मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है, उनके लिए यह प्लान एक विकल्प हो सकता है।

₹177 और ₹196 के प्लान में क्या मिलेगा?

जियो के 177 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैधता दी गई है। वहीं, 196 रुपये के रिचार्ज में 30 दिन तक सेवाएं मिलेंगी।
 
इन दोनों प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 300 SMS का लाभ शामिल है। इनमें भी मोबाइल इंटरनेट डेटा नहीं मिलेगा।

₹197 का प्लान: पूरे कैलेंडर महीने की वैलिडिटी

जियो ने 197 रुपये का एक अलग मासिक रिचार्ज विकल्प भी पेश किया है। इसकी खास बात यह है कि इसकी वैधता कैलेंडर महीने के हिसाब से होगी।
 
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ग्राहक 5 तारीख को यह रिचार्ज कराता है, तो अगले महीने की 5 तारीख को उसका प्लान दोबारा रिचार्ज कराने के लिए देय होगा। इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलेंगे। मोबाइल डेटा का लाभ इसमें शामिल नहीं है।

₹448 का प्लान: 84 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग

जो ग्राहक बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं, उनके लिए जियो ने 448 रुपये का प्लान पेश किया है। इसकी वैधता 84 दिन यानी करीब तीन महीने है।
 
इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ 1,000 SMS मिलते हैं। प्लान की जानकारी के मुताबिक, इसमें जियो ऐप्स और अन्य OTT एप्लिकेशन का एक्सेस भी शामिल है। हालांकि, इसमें मोबाइल डेटा की सुविधा नहीं दी गई है।

₹1,748 का प्लान: 336 दिन तक सिम रहेगा एक्टिव

लंबी वैधता वाला विकल्प चाहने वाले ग्राहकों के लिए जियो ने 1,748 रुपये का वॉइस-ओनली रिचार्ज पेश किया है। इसकी वैधता 336 दिन है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और कुल 3,600 SMS मिलेंगे। इसके साथ कॉम्प्लिमेंट्री OTT सब्सक्रिप्शन भी दिए जाने की जानकारी है। इस प्लान में भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है।

किस तरह के यूजर्स के लिए उपयोगी हैं ये प्लान?

जियो के वॉइस-ओनली प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल करने और SMS भेजने के लिए करना होता है। इनमें बुजुर्ग ग्राहक, दूसरा सिम इस्तेमाल करने वाले लोग और ऐसे यूजर्स शामिल हो सकते हैं, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती।
रिचार्ज चुनने से पहले ग्राहकों को प्लान की वैधता, SMS लिमिट और OTT से जुड़ी शर्तें जरूर जांचनी चाहिए। खास तौर पर ₹448 और ₹1,748 वाले प्लान में OTT लाभ की उपलब्धता और उसकी शर्तें जियो की आधिकारिक जानकारी से मिलान कर लें।
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