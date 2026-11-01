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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Sunday, 1 November 2026 (12:34 IST)

Rahul Gandhi : राहुल गांधी की प्रदर्शन के दौरान खरीदारी की अपील, INDIA Bloc Rally में क्यों शामिल नहीं हो रही CJP, दीपके ने बताया कारण

Rahul Gandhi Shopping Appeal
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (12:34 IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार, 1 नवंबर को आयोजित INDIA ब्लॉक की रैली को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रैली में शामिल होने आ रहे लोगों से प्रदर्शन के साथ-साथ दिल्ली के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने की अपील की है। 
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर विपक्षी गठबंधन के अभियान को समर्थन दिया है। हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी रैली में शामिल नहीं होगी और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगी। INDIA ब्लॉक की यह रैली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर आयोजित की जा रही है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

राहुल गांधी बोले- प्रदर्शन के साथ थोड़ी खरीदारी भी करें

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर रैली में शामिल होने दिल्ली आ रहे लोगों से स्थानीय व्यापारियों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। यह त्योहारों का समय है और दिवाली, छठ तथा भाई दूज के मौके पर दिल्ली के बाजारों में खरीदारी भी जरूरी है।
 
राहुल गांधी ने कहा, “प्रदर्शन करें, मार्च निकालें, रैलियां करें और इसके साथ थोड़ी खरीदारी भी करें। इससे व्यापारियों को फायदा होगा।”
 
उन्होंने आरोप लगाया कि BJP रैली को लेकर अफवाहें फैला रही है। राहुल ने कहा कि प्रदर्शन से व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि रैली में आने वाले लोग स्थानीय दुकानों से सामान खरीदकर कारोबारियों की मदद कर सकते हैं।
 

दिल्ली के व्यापारियों ने जताई थी बिक्री प्रभावित होने की आशंका

रैली के समय और आयोजन स्थल को लेकर दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने चिंता जताई थी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कहा था कि बड़ी राजनीतिक सभा के कारण ट्रैफिक जाम और बाजारों में आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इससे दिवाली के आसपास कारोबार और बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है।
 
CTI ने सदर बाजार, करोल बाग, चांदनी चौक और चावड़ी बाजार जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाकों का हवाला देते हुए प्रदर्शन की तारीख और स्थान पर आपत्ति जताई थी। व्यापारियों ने राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं से दिवाली के बाद प्रदर्शन करने की अपील की थी।
abhijit dipke cjp protest

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया रैली का समर्थन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर INDIA ब्लॉक की रैली का समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी रविवार को रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेगी।
 
दीपके ने कहा कि CJP इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ एकजुटता रखती है, लेकिन संगठन अपनी स्वतंत्र पहचान और तटस्थता बनाए रखेगा। उनके मुताबिक, 'वोट चोरी' का मुद्दा किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है। जो भी संगठन इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, CJP उसका समर्थन करेगी।
 
रैली में पार्टी की भागीदारी को लेकर पूछे जाने पर दीपके ने कहा, “हम रविवार को प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और उसके प्रति एकजुटता जताते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन है। यह एक तटस्थ मंच है और हम इसे ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी संगठनों को उनका समर्थन रहेगा।

SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष का अभियान

INDIA ब्लॉक की यह रैली मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) में कथित अनियमितताओं के आरोपों के विरोध में आयोजित की जा रही है। विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है।
 
रैली से पहले राहुल गांधी की व्यापारियों के समर्थन में खरीदारी की अपील और CJP की ओर से प्रदर्शन को मिले समर्थन ने इस आयोजन को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। हालांकि, CJP ने स्पष्ट कर दिया है कि वह रैली में शामिल हुए बिना इस मुद्दे पर अपना स्वतंत्र अभियान जारी रखेगी।

भाजपा भी निकाल रही है रैली

भाजपा पश्चिमी दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद में मार्च निकाल रही है। यह मार्च हरि नगर बस डिपो से शुरू होकर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, एचएस फूलका, मंजींदर सिंह सिरसा और सांसद बांसुरी स्वराज इसमें शामिल होंगे। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह दंगों की सालगिरह पर रैली कर रही है।
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