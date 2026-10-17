शारदीय नवरात्रि 2026: मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

Maa siddhidatri: 'सिद्धि' का अर्थ है अलौकिक शक्ति, पूर्णता या सफलता और 'दात्री' का अर्थ है देने वाली। माता अष्ठ सिद्धियों को देने वाली होने के कारण सिद्धिदात्री हैं। शारदीय या चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन यानी नवमी को माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां दुर्गाजी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। इन्हें कमलारानी भी कहते हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवीपुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकम्पा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में 'अर्द्धनारीश्वर' नाम से प्रसिद्ध हुए।

1. मंत्र और स्तुति: स्तुति: सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।

सेव्यमाना सदा भूयात्‌ सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥ मंत्र: ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः॥

2. मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि प्रातः काल की तैयारी

महानवमी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके बैंगनी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। ये रंग शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं।

पूजा घर में माँ की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं और कलश पूजन करें।

नवरात्रि के आखिरी दिन घी का दीपक जलाने के साथ-साथ मां सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है।

इसके अलावा जो भी फल या भोजन मां को अर्पित करें वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें।

निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं।

पूजन-अर्चन के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है।

इस दिन कन्या पूजन के साथ-साथ कई लोग अपने अस्त्र-शस्त्र, वाहनों और व्यावसायिक औजारों की भी पूजा करते हैं। षोडशोपचार पूजन अभिषेक: माँ को गंगाजल और दूध से स्नान कराएं।

अर्पण: माँ को गंध, अक्षत, धूप और दीपक अर्पित करें। उन्हें लाल रंग के फूल (विशेषकर गुड़हल) और नारंगी रंग के फल चढ़ाना बहुत शुभ होता है।

श्रृंगार: माँ को नौ प्रकार के खाद्य पदार्थ, नौ तरह के फूल और नौ तरह के फल अर्पित करने की परंपरा है।

विशेष भोग (नैवेद्य): माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा, महानवमी पर हलवा, पूरी, काले चने और खीर का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।

हवन और पूर्णाहुति नवरात्रि के समापन पर नवमी के दिन हवन का विशेष महत्व है। 'दुर्गा सप्तशती' के मंत्रों के साथ आहुति दें।

हवन के अंत में माँ की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। 3. मां सिद्धिदात्री की आरती-lyrics ।।माँ सिद्धिदात्री की आरती।।

जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता,

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि

कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम हाथ सेवक के सर धरती हो तुम,

तेरी पूजा में न कोई विधि है तू जगदंबे दाती तू सर्वसिद्धि है

रविवार को तेरा सुमरिन करे जो तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो,

तू सब काज उसके कराती हो पूरे कभी काम उस के रहे न अधूरे

तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया रखे जिसके सर पैर मैया अपनी छाया,

सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली

हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा महानंदा मंदिर में है वास तेरा,

मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता वंदना है सवाली तू जिसकी दाता..।

(समाप्त) 4. मां सिद्धिदात्री व्रत की कथा पौराणिक मान्यताओं अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे-धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी मां की शिव जी ने आराधना की। देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण देवी मां भगवती का नौवां स्वरूप मां सिद्धिदात्री कहलाया।