  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नवरात्रि
  4. shardiya navratri siddhidatri mata puja vidhi aarti mantra katha
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (13:21 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

siddhidatri mata
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (13:26 IST)
google-news
Maa siddhidatri: 'सिद्धि' का अर्थ है अलौकिक शक्ति, पूर्णता या सफलता और 'दात्री' का अर्थ है देने वाली। माता अष्ठ सिद्धियों को देने वाली होने के कारण सिद्धिदात्री हैं। शारदीय या चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन यानी नवमी को माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां दुर्गाजी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। इन्हें कमलारानी भी कहते हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवीपुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकम्पा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में 'अर्द्धनारीश्वर' नाम से प्रसिद्ध हुए।
 

1. मंत्र और स्तुति:

स्तुति: 
सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।
सेव्यमाना सदा भूयात्‌ सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥
मंत्र: ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः॥
 
 

2. मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि

  • प्रातः काल की तैयारी
  • महानवमी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके बैंगनी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। ये रंग शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं।
  • पूजा घर में माँ की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं और कलश पूजन करें।
  • नवरात्रि के आखिरी दिन घी का दीपक जलाने के साथ-साथ मां सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है।
  • इसके अलावा जो भी फल या भोजन मां को अर्पित करें वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें।
  • निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं।
  • पूजन-अर्चन के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है।
  • इस दिन कन्या पूजन के साथ-साथ कई लोग अपने अस्त्र-शस्त्र, वाहनों और व्यावसायिक औजारों की भी पूजा करते हैं।

षोडशोपचार पूजन

अभिषेक: माँ को गंगाजल और दूध से स्नान कराएं।
अर्पण: माँ को गंध, अक्षत, धूप और दीपक अर्पित करें। उन्हें लाल रंग के फूल (विशेषकर गुड़हल) और नारंगी रंग के फल चढ़ाना बहुत शुभ होता है।
श्रृंगार: माँ को नौ प्रकार के खाद्य पदार्थ, नौ तरह के फूल और नौ तरह के फल अर्पित करने की परंपरा है।
विशेष भोग (नैवेद्य): माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना अत्यंत प्रिय है।
इसके अलावा, महानवमी पर हलवा, पूरी, काले चने और खीर का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।
हवन और पूर्णाहुति
नवरात्रि के समापन पर नवमी के दिन हवन का विशेष महत्व है।
'दुर्गा सप्तशती' के मंत्रों के साथ आहुति दें।
हवन के अंत में माँ की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें।
 

3. मां सिद्धिदात्री की आरती-lyrics

।।माँ सिद्धिदात्री की आरती।।
जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता
तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता,
तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि
तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि
कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम
हाथ सेवक के सर धरती हो तुम,
तेरी पूजा में न कोई विधि है
तू जगदंबे दाती तू सर्वसिद्धि है
रविवार को तेरा सुमरिन करे जो
तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो,
तू सब काज उसके कराती हो पूरे
कभी काम उस के रहे न अधूरे
तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया
रखे जिसके सर पैर मैया अपनी छाया,
सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली
जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली
हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा
महानंदा मंदिर में है वास तेरा,
मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता
वंदना है सवाली तू जिसकी दाता..।
(समाप्त)
 

4. मां सिद्धिदात्री व्रत की कथा

पौराणिक मान्यताओं अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे-धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी मां की शिव जी ने आराधना की। देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण देवी मां भगवती का नौवां स्वरूप मां सिद्धिदात्री कहलाया।
 
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे तब सभी देवताओं ने त्रिदेवों की शरण ली और फिर तीनों देवों (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) ने अपने तेज से मां सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्धकर उसका अंत कर दिया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शारदीय नवरात्रि 2026: मां महागौरी माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

Dhanteras 2026: कब है धनतेरस? जानें सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2026: कब है धनतेरस? जानें सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्तआलेख में दिए गए तिथियों और समय के फैक्ट्स को 2026 के पंचांग के अनुसार जाँच लिया गया है। 6 नवंबर 2026 को त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और स्थिर वृषभ लग्न का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इसी दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आते ही दीपों के पावन त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। इसे हम धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जानते हैं। यह दिन केवल धन-धान्य की देवी माँ लक्ष्मी और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की पूजा का ही नहीं, बल्कि आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की जयंती का भी पवित्र अवसर होता है। वर्ष 2026 में यह सुख-समृद्धि का पर्व 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा।

शारदीय नवरात्रि 2026: मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

शारदीय नवरात्रि 2026: मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें'सिद्धि' का अर्थ है अलौकिक शक्ति, पूर्णता या सफलता और 'दात्री' का अर्थ है देने वाली। माता अष्ठ सिद्धियों को देने वाली होने के कारण सिद्धिदात्री हैं। शारदीय या चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन यानी नवमी को माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है।

शारदीय नवरात्रि 2026: मां महागौरी माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

शारदीय नवरात्रि 2026: मां महागौरी माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानेंMahagauri mata: कठोर धूप, ठंड और साधना के कारण उनका शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने गंगाजी के पवित्र जल से देवी के शरीर को मलमल कर धोया। जल स्पर्श होते ही उनका स्वरूप बिजली की चमक जैसा अत्यंत गौर और कांतिमान हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा।

अष्टमी महागौरी माता की आरती लिरिक्स | Mahagauri Mata Ki Aarti Lyrics

अष्टमी महागौरी माता की आरती लिरिक्स | Mahagauri Mata Ki Aarti LyricsNavratri aarti lyrics: श्री महागौरी माता की आरती "ॐ जय महागौरी जगत की माया" हिंदू धर्म में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सबसे अधिक गाई जाने वाली और लोकप्रिय आरतियों में से एक है। पढ़िए मां महागौरी की आरती को लिखित और इमेज फॉर्मेट में।

तुला संक्रांति 2026: जानें इसका धार्मिक महत्व, पुण्यफल और पूजा का विशेष महत्व

तुला संक्रांति 2026: जानें इसका धार्मिक महत्व, पुण्यफल और पूजा का विशेष महत्वसूर्य देव जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस पल को तुला संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य को मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच का माना गया है। सौर वर्ष के दो मुख्य भाग हैं- उत्तरायण (मकर संक्रांति से) और दक्षिणायन (कर्क संक्रांति से)। तुला संक्रांति दक्षिणायन के दौरान आती है, जो ऋतु परिवर्तन का एक बड़ा मोड़ है। इस साल तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2026, शनिवार को पड़ रही है।