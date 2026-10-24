शरद पूर्णिमा 2026: इस रात क्यों रचाया था कान्हा ने महारास? जानें इस पावन तिथि का सबसे बड़ा रहस्य

शरद पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि आस्था, चांदनी और आध्यात्मिक मिठास का वो ख़ास संगम है जो दिल और आत्मा दोनों को सुकून से भर देता है। आश्विन महीने की इस पावन पूर्णिमा को देश भर में कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागरी लक्ष्मी पूजा जैसे बेहद प्यारे नामों से जाना जाता है। साल 2026 में शरद पूर्णिमा का यह दिव्य पर्व 25 अक्टूबर, रविवार को मनाया जाएगा।

शास्त्रों में इस रात की महिमा सबसे अलग और अनोखी मानी गई है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से खिलकर धरती पर मानों अमृत की बूंदें बरसाता है। इस जादुई रात में चांद की रश्मियां जिस भी चीज़ को छूती हैं, उसमें एक दिव्य ऊर्जा और आरोग्य का संचार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे 'रास पूर्णिमा' क्यों कहा जाता है और इसका कान्हा की लीलाओं से क्या गहरा नाता है? आइए इस पावन पर्व के आध्यात्मिक रंग को करीब से समझते हैं!

जब वृंदावन के तट पर उतरा दिव्य प्रेम: श्रीकृष्ण और गोपियों का महामीलन

शरद पूर्णिमा की इस धवल चांदनी रात का सबसे खूबसूरत और गहरा जुड़ाव भगवान श्रीकृष्ण और गोपियों के अमर 'रास' से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी रात मुरलीधर ने यमुना के सुरम्य तट पर गोपियों संग महारास रचाया था।

जब कान्हा की बंसी की धुन शरद की चांदनी में गूंजी, तो गोपियां अपने सारे सांसारिक बंधन, मोह और लोक-लज्जा छोड़कर नंगे पांव यमुना तट की ओर दौड़ पड़ीं। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से श्यामसुंदर के चरणों में समर्पित कर दिया। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि भक्ति की उस पराकाष्ठा का गवाह बना, जहां प्रेमी और प्रियतम का भेद मिट जाता है।

रासलीला का गूढ़ रहस्य: आत्मा का परमात्मा से मिलन

अक्सर लोग रासलीला को सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि इसका अर्थ पूरी तरह आध्यात्मिक है:

गोपियां: जीवात्मा (हम और आप) का प्रतीक हैं।

श्रीकृष्ण: परमब्रह्म यानी परमात्मा का स्वरूप हैं।

जब एक जीवात्मा अपनी तमाम सांसारिक इच्छाओं, अहम और बंधनों को त्यागकर ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती है, तब उसके जीवन में 'रास' घटित होता है। शरद पूर्णिमा का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि सच्चे आनंद और परम शांति की प्राप्ति केवल और केवल ईश्वर के प्रति निश्छल भक्ति और समर्पण से ही संभव है।

रात भर खीर रखने की पावन परंपरा

इस रात चावल और दूध से बनी खीर को खुले आसमान के नीचे चांदनी रोशनी में रखने का विशेष रिवाज़ है। माना जाता है कि चांद से बरसने वाली अमृत किरणें इस खीर को औषधीय गुणों और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, जिसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मन शांत और शरीर सेहतमंद रहता है।

