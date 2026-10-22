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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (19:04 IST)

शरद पूर्णिमा की खीर में ऐसा क्या है खास? जानें इसे खाने के चमत्कारी फायदे

In the picture a bowl of kheer is placed beneath the moon
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (19:04 IST)
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Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे निकट होता है। मान्यताओं के अनुसार, इस रात आकाश से अमृत रूपी औषधीय किरणें बरसती हैं, जिन्हें ग्रहण करने के लिए खीर बनाने और उसे खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है। इसलिए खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने से विशेष रासायनिक और औषधीय परिवर्तन होते हैं, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं, जिससे यह कई गुना लाभकारी हो जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस खीर में क्या है खास और इसके सेवन से कौनसे चमत्‍कारी फायदे होते हैं...
 
पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 25 अक्टूबर 2026 को दिन में 11:55 बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 09:41 बजे। 
 

25 अक्टूबर 2026 को मनाएंगे शरद पूर्णिमा

चूंकि 25 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि संपूर्ण रात में व्याप्त रहेगी इसलिए इसी दिन शरद पूर्णिमा रहेगी। इस दिन दिल्ली समय के अनुसार चंद्रमा शाम के 05 बजे उदय होगा और अगले दिन सुबह 06:23 बजे अस्त होगा।

शरद पूर्णिमा की खीर में क्या है खास?

  • शरद पूर्णिमा की रात जब चांदी के पात्र या किसी भी स्वच्छ बर्तन में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, तो चंद्रमा की किरणें उसमें समाहित हो जाती हैं।
  • ज्योतिष और आयुर्वेद में चंद्रमा को 'औषधीश' (औषधियों का स्वामी) माना गया है। शरद पूर्णिमा पर निकलने वाली किरणों से खीर में विशेष रासायनिक और औषधीय परिवर्तन होते हैं, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं।
  • धार्मिक दृष्टि से इस खीर को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, जिससे यह यह एक सिद्ध दिव्य प्रसाद बन जाता है।

शरद पूर्णिमा की खीर खाने के चमत्कारी फायदे

  • मानसून और वर्षा ऋतु के बाद शरीर में 'पित्त' की मात्रा बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों के संपर्क में आई ठंडी खीर का सेवन करने से शरीर की गर्मी शांत होती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है।
  • चंद्रमा की किरणों में औषधीय शीतलता होती है। माना जाता है कि इस खीर का सेवन करने से त्वचा संबंधी विकार दूर होते हैं और आंखों की दृष्टि तेज होती है।
  • चांदी के बर्तन में खीर रखकर चंद्र किरणों के नीचे छोड़ देने से खीर में एंटी-बैक्टीरियल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है।
  • चंद्रमा को 'मन का कारक' माना जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत मिलती है और मन में सकारात्मकता आती है।
  • आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात में निर्मित खीर का सेवन दमा (Asthma) या सांस से जुड़ी परेशानियों में आराम प्रदान करता है। हृदय रोगियों के लिए भी इस खीर का सेवन फायदेमंद होता है।
  • इस संबंध में यह भी माना जाता है कि दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड, चांद की किरणों से मिलने वाला अमृत तत्व तथा चावलों में पाए जाने वाले स्टार्च के कारण यह खीर शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। 

 

खीर से जुड़ी ध्यान रखने योग्य बातें

  • खीर को संभव हो तो चांदी के बर्तन में रखें अन्यथा मिट्टी या पीतल के बर्तन का उपयोग करें। एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग न करें।
  • खीर के बर्तन को पूरी तरह से न ढंकें। इसे किसी बारीक मलमल के कपड़े या पतली छलनी से ढंकें, ताकि चंद्र किरणें खीर तक आसानी से पहुंच सकें।
  • खीर को पूरी रात या कम से कम 3 से 4 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
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