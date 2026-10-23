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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (12:27 IST)

शरद पूर्णिमा पर कब होगा चंद्रोदय, जानिए आपके शहर का टाइम

Sharad Purnima 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (12:30 IST)
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When is Sharad Purnima in 2026: 25 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि संपूर्ण रात में व्याप्त रहेगी इसलिए इसी दिन शरद पूर्णिमा रहेगी। इस दिन दिल्ली समय के अनुसार चंद्रमा शाम की 05 बजे उदय होगा और अगले दिन सुबह 06:23 पर अस्त होगा।
 

शरद पूर्णिमा के दिन चन्द्रोदय समय

दिल्ली- 17:00
नोएडा- 17:00
चंडीगढ़- 16:59
इंदौर- 17:12
भोपाल- 17:05
रीवा- 16:48
रायपुर- 16:50
जम्मू- 17:05
अमृतसर- 17:06
मुंबई- 17:28
पणजी- 17:28
नागपुर- 17:01
लखनऊ- 16:47
प्रयागराज- 16:45
कानपुर- 16:50
पटना- 16:31
गया - 16:33
कोलकाता- 16:21
हरिद्वार- 16:55
वडोदरा- 17:24
अहमदाबाद- 17:25
राजकोट- 17:34
चेन्नई- 17:04
बेंगलुरु- 17:15
कन्या कुमारी- 17:20
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