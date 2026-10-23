Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे निकट होता है। मान्यताओं के अनुसार, इस रात आकाश से अमृत रूपी औषधीय किरणें बरसती हैं, जिन्हें ग्रहण करने के लिए खीर बनाने और उसे खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है। इसलिए खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने से विशेष रासायनिक और औषधीय परिवर्तन होते हैं, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं, जिससे यह कई गुना लाभकारी हो जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस खीर में क्या है खास और इसके सेवन से कौनसे चमत्‍कारी फायदे होते हैं...