मां लक्ष्मी को अतिप्रिय है आश्विन पूर्णिमा, पूजा में जरूर शामिल करें ये वस्तुएं

Sharad Purnima 2026: आश्विन माह की पूर्णिमा (जिसे शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है) मां लक्ष्मी की उपासना का सबसे उत्तम दिन माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था और वे अपनी समस्त शक्तियों के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा की पूजा में मां लक्ष्मी की कृपा और स्थाई वास चाहते हैं, तो उनकी प्रिय वस्तुओं को पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें:

पीली कौड़ियां (धन और समृद्धि का प्रतीक)

पूजा के समय 5, 7 या 11 पीली कौड़ियों (या हल्दी से रंगी कौड़ियों) पर केसर/सिंदूर लगाकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें।

कौड़ी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे मां लक्ष्मी की बहन माना जाता है।

पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें।

मां लक्ष्मी को 'कमला' भी कहा जाता है और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं।

कमल के बीज यानी कमलगट्टे की माला से उनके मंत्रों का जाप करें।

पूजा में मां लक्ष्मी को लाल कमल का फूल अर्पित करें।

मां लक्ष्मी की पूजा में कमलगट्टा अवश्य रखें।

मखाना भी जल में उत्पन्न होता है और मां लक्ष्मी को जल से उत्पन्न वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा में मां लक्ष्मी को मखाने, बताशे और पंचमेवा का भोग लगाएं।

दूध, मखाने और चावल की खीर

शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। सफेद रंग मां लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों को प्रिय है। गाय के दूध, चावल और मखाने से बनी सात्विक खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाएं और बाद में इसे चांदनी रात में रखें।

एकाक्षी नारियल या श्रीफल

नारियल को 'श्रीफल' कहा जाता है ('श्री' मां लक्ष्मी का ही एक नाम है)। पूजा की चौकी पर लाल कपड़े के ऊपर जल भरा नारियल या एकाक्षी नारियल जरूर स्थापित करें। यह घर से नकारात्मकता को दूर कर धन वृद्धि करता है।

दक्षिणावर्ती शंख

दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का भ्राता (भाई) माना गया है क्योंकि यह भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। शरद पूर्णिमा की रात शंख में जल या दूध भरकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसकी ध्वनि से घर में लक्ष्मी का वास होता है।

इत्र (गुलाब या केवड़ा) और पान का पत्ता

मां लक्ष्मी को सुगंध अत्यंत प्रिय है। पूजा में मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। साथ ही पूजा के अंत में सुपारी, लौंग, इलायची रखकर मीठा पान मां लक्ष्मी को समर्पित करें।

केसर और हल्दी (तिलक हेतु)

केसर और हल्दी को शुभता, सौभाग्य और भगवान विष्णु व लक्ष्मी का प्रिय रंग माना गया है। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं भी माथे पर लगाएं।

पूजा की विधि

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

मां लक्ष्मी को लाल चुनरी, रोली, अक्षत, इत्र और कमलगट्टा/कमल का फूल चढ़ाएं।

शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, श्रीसूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं।

मध्यरात्रि (निशीथ काल) में मुख्य द्वार पर रोशनी रखें और भक्ति भाव से जागरण करें।

कमलगट्टा और लाल कमल का फूलमखाने और सफेद बताशे