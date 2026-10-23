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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (13:13 IST)

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की रात कर लें ये 8 काम, दिवाली से पहले घर खिंची चली आएंगी मां लक्ष्मी!

sharadh purnima 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (13:13 IST)
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Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी के आगमन और कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं- "कौन जाग रहा है?" (को जाग्रति)। दिवाली से ठीक पहले मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शरद पूर्णिमा की रात ये 8 उपाय जरूर करें।

1. खीर का प्रसाद और चांदनी में रखना

दूध, चावल और मखाने की खीर बनाएं। रात को इस खीर को खुले आसमान के नीचे (चांदी या किसी साफ बर्तन में) रखें ताकि उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ें। मान्यता है कि इस रात अमृत वर्षा होती है। उत्तर रात्रि में इस प्रसाद को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और पूरे परिवार में बांटें। इससे आरोग्य और सुख-समृद्धि मिलती है।
इस रात चावल की खीर बनाएं और उसे एक साफ बर्तन में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखें।
मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा (अमृत) का संचार होता है।
अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएं।
लाभ: इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और सालभर लक्ष्मी का वास होता है।
 

2. मां लक्ष्मी को कौड़ियां और मखाने अर्पित करें

पूजा के समय मां लक्ष्मी को 5 या 11 पीली कौड़ियां और मखाने अर्पित करें। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे धन में वृद्धि होती है और अनावश्यक खर्च रुकते हैं।
 

3. खीर और गाय के घी का दीपक

शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी के सामने गाय के शुद्ध घी का चौमुखी दीपक जलाएं। साथ ही मां लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूल या कमल का फूल अर्पित करें। दीपक जलाते समय 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप करें।
 

4. मुख्य द्वार पर दीपक और वंदनवार

शाम के समय घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी या रोली से स्वास्तिक बनाएं और दोनों तरफ घी के दीपक जलाएं। प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण (वंदनवार) लगाएं। यह मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है।
 

5. चंद्र देव को अर्घ्य और मंत्र जप

रात में चंद्र देव को चांदी के लोटे से जल, कच्चा दूध, अक्षत (चावल) और सफेद फूल मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय चंद्रमा के मंत्र 'ॐ सोमाय नमः' का जप करें। इससे मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य प्राप्त होता है।
शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें।
इस जल में थोड़े से चावल (अक्षत), सफेद फूल और कच्चा दूध मिलाएं।
चंद्रमा की रोशनी में इस जल को अर्पित करें।
लाभ: मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन की वृद्धि होती है।

6. देवी लक्ष्मी का विशेष पूजन करें:-

कोजागरी पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है।
घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
उनके सामने घी का दीपक जलाएं।
पूजा के दौरान उन्हें सफेद रंग की मिठाई या दूध से बने पकवान अर्पित करें।
लाभ: इस पूजा से घर में धन की कमी नहीं रहती और देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।
 

7. सप्तधान्य का दान करें:-

दान-पुण्य को इस दिन बहुत फलदायी माना गया है।
शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को सप्तधान्य (सात प्रकार के अनाज) का दान करना अत्यंत शुभ होता है।
आप इस दिन सफेद वस्त्र, दूध या चीनी का दान भी कर सकते हैं।
लाभ: यह उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है।
 

8. तुलसी की माला से मंत्र जप करें:-

माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जप एक शक्तिशाली उपाय है।
शरद पूर्णिमा की रात तुलसी की माला से इस मंत्र का 108 बार जप करें:
"ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः"
लाभ: इस मंत्र की शक्ति से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। यह जप मानसिक शांति भी प्रदान करता है।
 
शरद पूर्णिमा एक ऐसा शुभ अवसर है जब आप विशेष उपायों के माध्यम से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन 8 उपायों को आजमाकर देखें और देवी लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन को धन-धान्य, सुख और सफलता से भरपूर करें।
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