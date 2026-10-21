क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा? देवी लक्ष्मी से क्या है संबंध? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वर्षभर के 12 महीनों में एक पूर्णिमा ऐसी है, जो सभी पूर्णिमा से सर्वश्रेष्ठ होती है और वो है शरद पूर्णिमा, क्योंकि इस पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। अत: तन-मन और धन सभी की दृष्टि से यह पूर्णिमा बहुत खास मानी गई है। साथ ही इस दिन देवी महालक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का भी विशेष महत्व है। देवी लक्ष्मी का इस दिन से क्या है संबंध और क्‍या है इसका धार्मिक महत्‍व? आइए जानते हैं विस्‍तार से...

क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा?

प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा का धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत महत्व है, क्योंकि पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निपुण होता है और इससे निकलने वाली किरणें इस रात्रि में अमृत बरसाती हैं।

शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इस संबंध में माना जाता है कि इस रात खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने से यह अमृत समान गुणकारी और सेहत के लिए फायदेमंद हो जाती हैं।

खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और सुबह उठकर यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई यह खीर खाने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं।

इस तिथि को रास पूर्णिमा तथा कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि लंकाधिपति दशानन रावण भी शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था।

एक महीने में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, जिनमें से सबसे पहला आश्विन नक्षत्र और इस मास की पूर्णिमा सेहत के लिए आरोग्यदायी मानी गई है और केवल इसी शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे पास होता है।

शरद पूर्णिमा की पूजा विधि

शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है:

प्रातः स्नान करके लक्ष्मी जी का ध्यान करें।

लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं और धूप-दीप से आरती करें।

देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई और चावल का प्रसाद चढ़ाएं।

रात्रि को चंद्रमा की पूजा करें और दूध से बनी खीर का भोग लगाएं।

रातभर जागरण करें और 'ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें।

शरद पूर्णिमा का देवी लक्ष्मी से क्या है संबंध?

यह दिन को देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करता है, उसे देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।

इस दिन व्रत, पूजा और रातभर जागरण का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी के उपासकों के लिए खास दिन माना जाता है।