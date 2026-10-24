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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (12:01 IST)

3 ग्रह, 3 राजयोग और बड़ा सरप्राइज! जानिए किन राशियों को मिलने जा रहा है बंपर दिवाली गिफ्ट

tula rashi trigrahi yog
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (12:01 IST)
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तुला राशि में एक साथ ग्रहों की ऐसी महायुति बन रही है, जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से बेहद दुर्लभ और शुभ मानी जाती है। तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ आना 'त्रिग्रही योग' का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही इन तीन प्रमुख ग्रहों की युति से तीन बेहद शक्तिशाली राजयोग-  बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग और लक्ष्मी-नारायण राजयोग भी एक साथ सक्रिय हो रहे हैं।
ग्रह-नक्षत्रों का यह दुर्लभ संगम कई राशियों के जीवन में नए अवसर, अपार धन-धान्य और तरक्की के बंद दरवाजे खोलने जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस त्रिग्रही और राजयोग के प्रभाव से किन-किन राशियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है!
 

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। त्रिग्रही योग और लक्ष्मी-नारायण राजयोग आपके प्रेम, शिक्षा और बुद्धि के भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान आपकी रचनात्मक क्षमता चरम पर होगी और आपके लिए आय के नए साधन खुलेंगे। जो लोग कला, लेखन, मीडिया या डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन का गिफ्ट मिल सकता है और लंबे समय से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है।
 

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह महायुति धन और वाणी के भाव को समृद्ध कर रही है। बुधादित्य और लक्ष्मी-नारायण योग के कारण आपकी बातचीत का तरीका इतना प्रभावशाली होगा कि आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बंपर लाभ लेकर आ रहा है। बैंक बैलेंस में अचानक बढ़ोतरी होगी और पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है। जो जातक बिजनेस करते हैं, वे कोई बड़ी और फायदेमंद डील फाइनल कर सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
 

तुला राशि

यह अद्भुत त्रिग्रही योग आपकी अपनी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में बन रहा है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा और सीधा शुभ प्रभाव आप पर ही देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और आत्मविश्वास झलकेगा। समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस में साझेदारी से भारी मुनाफा होगा और नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और लाइफपार्टनर के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। अगर आप नया काम शुरू करने की सोच रहे थे, तो किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह महायुति लाभ, इच्छाओं और नेटवर्क के भाव में हो रही है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। आपकी पुरानी अधूरी इच्छाएं पूरी होने का समय आ गया है। नौकरी में नए और बेहतर अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी में बड़ा इजाफा संभव है। वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में बड़ा फायदा होगा। अगर आपने किसी संपत्ति या शेयर मार्केट में निवेश किया है, तो वहां से अप्रत्याशित लाभ का तोहफा मिल सकता है।
 

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह राजयोग आपके कर्म और करियर के क्षेत्र को पूरी तरह चमकाने वाला है। कार्यस्थल पर आपके काम की जमकर तारीफ होगी और पदोन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे या कोई बड़ा प्रशासनिक पद हासिल करना चाहते थे, उनका इंतजार खत्म हो सकता है। व्यापारी वर्ग को सरकारी क्षेत्र या किसी बड़े संस्थान से मुनाफा मिल सकता है। पिता और मेंटर्स के सहयोग से आपकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा।
 
उपाय: तुला राशि में बने इस अद्भुत योग का पूरा लाभ उठाने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करें तथा शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को सफेद वस्तु या मिठाई का दान करें।
 
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