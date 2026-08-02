Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 3 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 3 August 2026 : करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: आय बनी रहेगी, अचानक खर्च आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें।
उपाय: आज के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहें।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा।
लव: आपसी समझ से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: अनावश्यक खरीदारी से बचें ताकि बजट बना रहे।
स्वास्थ्य: थकान की समस्या हो सकती है। योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: आपको कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी सुखद यात्रा का योग है।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: तली-भुनी चीजों से परहेज करें।
उपाय: दूध और अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचें। शांत रहकर कार्य पूरा करें।
लव: एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अनावश्यक लेन-देन से बचें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं।
लव: अविवाहितों को नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है।
धन: पुराना निवेश आज अच्छा रिटर्न दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खानपान पर संयम रखें।
उपाय: ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें।
तुला (Libra)
करियर: सावधानी से अपना काम करें। जल्दबाजी में फैसला न लें।
लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: बजट बनाकर चलना समझदारी होगी।
स्वास्थ्य: तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।
उपाय: किसी कन्या को खीर या मिठाई भेंट करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: बौद्धिक और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: नियमित योग का अभ्यास करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से विचार-विमर्श होगा।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी बातचीत का तरीका नए काम दिला सकता है।
लव: परिवार और पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य: दांत संबंधी परेशानी से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों को भोजन का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सराहे जाएंगे।
लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।