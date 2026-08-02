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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 3 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 3 August 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (19:11 IST)
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1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 3 August 2026 : करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।   
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: आय बनी रहेगी, अचानक खर्च आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें।
उपाय: आज के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहें।
उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा।
लव: आपसी समझ से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: अनावश्यक खरीदारी से बचें ताकि बजट बना रहे।
स्वास्थ्य: थकान की समस्या हो सकती है। योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: आपको कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ किसी सुखद यात्रा का योग है।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: तली-भुनी चीजों से परहेज करें।
उपाय: दूध और अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचें। शांत रहकर कार्य पूरा करें।
लव: एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अनावश्यक लेन-देन से बचें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं।
लव: अविवाहितों को नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है।
धन: पुराना निवेश आज अच्छा रिटर्न दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खानपान पर संयम रखें।
उपाय: ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें। 
 
तुला (Libra)
करियर: सावधानी से अपना काम करें। जल्दबाजी में फैसला न लें।
लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: बजट बनाकर चलना समझदारी होगी। 
स्वास्थ्य: तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।
उपाय: किसी कन्या को खीर या मिठाई भेंट करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: बौद्धिक और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: नियमित योग का अभ्यास करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से विचार-विमर्श होगा।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी बातचीत का तरीका नए काम दिला सकता है।
लव: परिवार और पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
स्वास्थ्य: दांत संबंधी परेशानी से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों को भोजन का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सराहे जाएंगे।
लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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