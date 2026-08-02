Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 3 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 3 August 2026 : करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।

धन: आय बनी रहेगी, अचानक खर्च आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें।

उपाय: आज के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।

लव: जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।

धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहें।

उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा।

लव: आपसी समझ से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

धन: अनावश्यक खरीदारी से बचें ताकि बजट बना रहे।

स्वास्थ्य: थकान की समस्या हो सकती है। योग का सहारा लें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: आपको कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे।

लव: पार्टनर के साथ किसी सुखद यात्रा का योग है।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: तली-भुनी चीजों से परहेज करें।

उपाय: दूध और अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचें। शांत रहकर कार्य पूरा करें।

लव: एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: अनावश्यक लेन-देन से बचें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं।

लव: अविवाहितों को नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है।

धन: पुराना निवेश आज अच्छा रिटर्न दे सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खानपान पर संयम रखें।

उपाय: ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें।

तुला (Libra)

करियर: सावधानी से अपना काम करें। जल्दबाजी में फैसला न लें।

लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।

धन: बजट बनाकर चलना समझदारी होगी।

स्वास्थ्य: तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें।

उपाय: किसी कन्या को खीर या मिठाई भेंट करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: बौद्धिक और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: नियमित योग का अभ्यास करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से विचार-विमर्श होगा।

धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी बातचीत का तरीका नए काम दिला सकता है।

लव: परिवार और पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

स्वास्थ्य: दांत संबंधी परेशानी से बचें।

उपाय: जरूरतमंदों को भोजन का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सराहे जाएंगे।

लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।