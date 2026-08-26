हंस राजयोग के कारण 5 राशियों के चल रहे हैं अच्छे दिन कब तक चलेंगे?

12 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया, जब ग्रहों के राजा देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क में कदम रख चुके हैं। गुरु के इस महागोचर से एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली 'हंस महापुरुष राजयोग' का निर्माण हुआ है। 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला यह राजयोग 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आया है।

मेष राशि

आपके चौथे भाव में विराजकर गुरुदेव सुख-सुविधाओं की बरसात करने वाले हैं। अगर लंबे समय से नया घर या चमचमाती गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वह पूरा होने जा रहा है। परिवार में मिठास घुलेगी, माता जी की सेहत सुधरेगी और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व व मान-सम्मान चरम पर होगा।

कर्क राशि

यह गोचर सीधे आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव में हो रहा है। समझ लीजिए आपके स्वर्णिम दौर का आगाज हो चुका है। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास झलकेगा। समाज में आपकी धाक जमेगी, पुरानी बीमारियां छूमंतर होंगी और रुके हुए काम पानी की तरह बहने लगेंगे। अविवाहितों के सिर पर जल्द ही सेहरा सजने वाला है।

कन्या राशि

ग्यारहवें भाव में बैठा गुरु आपकी तिजोरी के दरवाजे खोलने जा रहा है। धन लाभ के ऐसे नए रास्ते बनेंगे कि आपकी आमदनी में अचानक उछाल आएगा। बिजनेस से जुड़े हैं तो बड़ी डील आपके हाथ लगेगी और नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन या सैलरी हाइक मिलना तय है। दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर साथ आपकी हर हसरत पूरी करेगा।

वृश्चिक राशि

नौवें भाव का यह गोचर आपके सोए हुए भाग्य को पूरी तरह जगाने आ रहा है। अब तक किस्मत के भरोसे जो काम अटके थे, वे चुटकी बजाते ही पूरे होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश जाने का सपना सच हो सकता है। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता हासिल होगी।

मीन राशि

पांचवें भाव में गुरु का आगमन आपके जीवन में खुशियों की नई बहार लाएगा। अगर संतान की राह देख रहे थे तो खुशखबरी मिलने वाली है। पढ़ाई-लिखाई में छात्रों का जलवा रहेगा और लव लाइफ में प्यार परवान चढ़ेगा। इतना ही नहीं, शेयर मार्केट या किसी अचानक मिले लाभ से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आ सकता है।