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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (07:03 IST)

27 August Birthday: आपको 27 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Today 27 August Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (10:10 IST)
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27 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 27 अगस्त

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 9, 18, 27
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
शुभ वर्ष : 
2031, 2036, 2040, 2045, 
2049, 2052
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। राजनीतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
परियार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

दलीप सिंह राणा (Dalip Singh Rana): 'द ग्रेट खली' के नाम से विश्‍व प्रसिद्ध भारतीय पहलवान।
टॉम फोर्ड (Tom Ford): अमेरिकी फैशन डिजाइनर और फिल्म निर्देशक।
डोराबजी टाटा (Dorabji Tata): उद्योगपति जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र।
लिंडन बी. जॉनसन (Lyndon B. Johnson): अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति। 
नेहा धूपिया (Neha Dhupia): भारतीय अभिनेत्री और मॉडल।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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