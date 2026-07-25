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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautifully illustrated view of Daily Horoscope 2026 across 12 zodiac signs
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (15:49 IST)
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मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 27 July 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
स्वास्थ्य: थकान और तनाव महसूस हो सकता है, पर्याप्त आराम करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें।ALSO READ: Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
लव: साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। निवेश लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें और पर्याप्त पानी पिएं।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नई जिम्मेदारियां मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरीपेशा के लिए दिन शुभ है।
लव: प्रेम रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से सावधान रहें।
उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशहाली रहेगी।
धन: अचानक बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या से बचने के लिए बाहर का भोजन कम करें।
उपाय: चंद्रदेव को दूध मिश्रित जल अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।
उपाय: सूर्यदेव को काली तिलयुक्त जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। छात्रों की मेहनत रंग लाएगी। 
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: आय बढ़ेगी, लेकिन बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: छात्रों को भाग्य का साथ मिलेगा। नए कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं।
लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरी में आत्मविश्वास से कार्य करें। पैतृक बिजनेस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आपकी पहले से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।
उपाय: केले के वृक्ष पर जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: कारोबार से धन बचत करने के लिए अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नई योजनाएं लाभ देंगी। व्यापार में विस्तार की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: जरूरतमंद को नीले वस्त्र या उड़द की दाल दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध और बेहतर होंगे।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करेंगे।
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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