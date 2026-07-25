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Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (11:58 IST)

क्यों 4 महीने की योगनिद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु? देवशयनी एकादशी पर जानें योगनिद्रा का रहस्य और विधि

Yoga Nidra yognidra devshayani ekadashi AI
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (12:03 IST)
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देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। देवउठनी अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे उठते हैं। तब तक सूर्य दक्षिणायन ही गमन करता है। दरअसल भगवान कभी सोते नहीं है। योगनिद्रा सोना नहीं है यह तो बस ठहर जाना है। जैसे सभी संत चातुर्मास में ठहर जाते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या होती है योगनिद्रा।
 

योगनिद्रा क्या है?

योगनिद्रा का मतलब आध्यात्मिक नींद। यह वह नींद है, जिसमें जागते हुए सोना है, सोने व जागने के बीच की स्थिति है योगनिद्रा। यह ध्यान (Meditation) और विश्राम (Relaxation) की एक प्राचीन भारतीय तकनीक है, जिसमें आपका शरीर पूरी तरह से सो जाता है, लेकिन आपका मन/मस्तिष्क सचेत (aware) रहता है। इसे "Dynamic Sleep" या "Psychic Sleep" भी कहा जाता है।
 

यह साधारण नींद से कैसे अलग है?

सामान्य नींद: आपका दिमाग और शरीर दोनों अचेतन अवस्था में चले जाते हैं।
योगनिद्रा: आपका शरीर शवासन में रहकर गहरे आराम में चला जाता है, लेकिन आपकी चेतना (consciousness) बाहर से आ रही आवाज़ों या निर्देशों को सुन रही होती है।
मानसिक विज्ञान की भाषा में, इस दौरान मस्तिष्क की तरंगें अल्फा ($\alpha$) और थीटा ($\theta$) तरंगों में चली जाती हैं, जो कि गहरी शांति और रचनात्मकता की अवस्था होती है।
 

योगनिद्रा: अभ्यास, सावधानियाँ एवं लाभ

अभ्यास की चरणबद्ध विधि

1. प्रारंभिक तैयारी

पहनावा: ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें।
आसन: ज़मीन पर दरी या चटाई बिछाकर उस पर कंबल डालें और शवासन में सीधे लेट जाएँ।
शरीर की स्थिति: दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट की दूरी रखें। हथेली को कमर से करीब 6 इंच दूर रखें। आँखें कोमलता से बंद कर लें।
 

2. मानसिक रूप से तैयार होना

अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को पूरी तरह ढीला (शिथिल) छोड़ दें।
मन ही मन स्वयं से संकल्प दोहराएँ: "मैं योगनिद्रा का अभ्यास करने जा रहा/रही हूँ।"
 

3. चेतना का भ्रमण (अंगों को शिथिल करना)

अब अपने ध्यान (मन) को शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर ले जाएँ और उन्हें शांत होने का निर्देश दें।
दायाँ भाग: मन को दाहिने पैर के अँगूठे से शुरू करते हुए अँगुलियों, तलवे, एड़ी, पिंडली, घुटने, जाँघ, नितंब, कमर और कंधे तक ले जाएँ और उन्हें शिथिल होता हुआ महसूस करें।
बायाँ भाग: इसी प्रक्रिया को बाएँ पैर और शरीर के बाएँ हिस्से के साथ दोहराएँ।
 

4. श्वसन क्रिया पर ध्यान

सहज रूप से साँस लें और छोड़ें।
अब लेटे-लेटे ही 5 बार गहरी और लंबी साँस लें व छोड़ें। साँस लेते समय पेट और छाती के ऊपर-नीचे होने की गति पर ध्यान दें।
 

ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ

सोना मना है: योगनिद्रा में नींद नहीं निकालनी है; आपको सचेत (aware) रहना है।
स्थान का चयन: अभ्यास के लिए खुली जगह चुनें। यदि कमरे में कर रहे हों, तो खिड़की-दरवाजे खुले रखें ताकि ताजी हवा आती रहे।
स्थिरता: अभ्यास के दौरान शरीर को बार-बार न हिलाएँ।
विचारों से न उलझें: मन में आने वाले विचारों से जूझना नहीं है, बस उन्हें बहने दें।
समय अवधि: इसका अभ्यास 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक किया जा सकता है।
 

योगनिद्रा के अनमोल लाभ

शारीरिक स्वास्थ्य में राहत: यह उच्च रक्तचाप (BP), मधुमेह (Diabetes), हृदय रोग, दमा (Asthma), सिरदर्द, पेट के घाव (Ulcer), कमर व गर्दन दर्द, घुटनों के दर्द और साइटिका जैसी समस्याओं में बहुत लाभदायक है।
मानसिक तनाव से मुक्ति: यह थकान, तनाव, चिंता और डिप्रेशन (अवसाद) को जड़ से कम करने में मदद करती है।
नींद की पूर्ति: यदि नींद पूरी न हुई हो, तो योगनिद्रा उस कमी को तेजी से पूरा कर शरीर को तुरंत तरोताजा कर देती है।
आदतों में सुधार: योगनिद्रा के दौरान किया गया सकारात्मक संकल्प अत्यंत शक्तिशाली होता है। इससे बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होना आसान हो जाता है।
महिलाओं के लिए राहत: प्रसव काल (Delivery) के समय होने वाली पीड़ा को सहन करने और राहत पाने में भी यह मददगार है।
आध्यात्मिक एवं मानसिक उन्नति: यह आधुनिक दौर के चंचल और उत्तेजित मन को शांत कर आंतरिक ऊर्जा जगाती है।
 
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