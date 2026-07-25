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Published By राजश्री कासलीवाल

27 July Birthday: आपको 27 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Beautiful picture with balloons, decorative cake, bouquet and gifts conveying Happy Birthday message
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (15:42 IST)
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27 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: कब होगा गौरी व्रत 2026 प्रारंभ, जानें सही डेट, पूजा विधि और महत्व
 

आपका जन्मदिन: 27 जुलाई

 
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। 
 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 
परिवार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
कृति सेनन (Kriti Sanon): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती हैं।
 
सीमा पुनिया (Seema Punia): एक भारतीय डिस्कस थ्रोअर हैं।
 
रिंकी खन्ना (Rinke Khanna): एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री हैं। वह अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया और अभिनेता राजेश खन्ना की सबसे छोटी बेटी तथा ट्विंकल खन्ना की बहन हैं।
 
राहुल बोस (Rahul Bose): भारतीय अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और एथलीट हैं।
 
उद्धव बालासाहेब ठाकरे (Uddhav Balasaheb Thackeray): एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल (27 जुलाई से 2 अगस्त 2026): जानें आपके मूलांक का सटीक राशिफल
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