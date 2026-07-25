Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 26 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। शादीशुदा के जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल (27 जुलाई से 2 अगस्त 2026): जानें आपके मूलांक का सटीक राशिफल
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा।
लव: परिवार और साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कारोबार से नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के योग हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मौसम बदलने से परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: दफ्तर में धैर्य के साथ काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी।
लव: प्रेमी या जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: आज अचानक आने वाले अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: बाहरी कार्यों में सफलता मिलेगी। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेमीसंग छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें।
धन: अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज आप पर्याप्त आराम करें।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
तुला (Libra)
करियर: करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
लव: प्रेम या दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम रहेगा।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।
लव: प्रेमी साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: कारोबार की आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: आप नियमित व्यायाम करें।
उपाय: बरगद के वृक्ष की पूजा करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आज करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: व्यापार में धनलाभ होगा।
स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी रखें।
उपाय: भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी में मेहनत का उचित फल मिलेगा। कारोबार में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन की बचत पर विशेष ध्यान दें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नई नौकरी पाने के नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में विस्तार संभव है।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: पाचन की समस्या हो तो पर्याप्त पानी पीएं।
उपाय: जरूरतमंद को नीले वस्त्र दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी नई योजनाएं सफल होंगी। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज योग और ध्यान करना लाभकारी रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।ALSO READ: देवशयनी एकादशी के दूसरे दिन ही क्यों आती है वामन द्वादशी? जानिए भगवान विष्णु के वामन अवतार का महत्व