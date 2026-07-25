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Published By राजश्री कासलीवाल

26 July Birthday: आपको 26 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Colorful balloons with Happy Birthday message, photo of burning candle on chocolate cake decorated with strawberries
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (14:19 IST)
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26 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल (27 जुलाई से 2 अगस्त 2026): जानें आपके मूलांक का सटीक राशिफल
 

आपका जन्मदिन: 26 जुलाई

 
26 को जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। दिनांक 26 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप भौतिकतावादी है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष :2024, 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

व्यापार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
परिवार और सेहत: राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
पंकजा मुंडे (Pankaja Munde): महाराष्ट्र राज्य की एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव हैं।
 
जुगल हंसराज (Jugal Hansraj): एक भारतीय अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्माता हैं।
 
जगदीश नटवरलाल भगवती (Jagdish Natvarlal Bhagwati): एक भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली व्यापार सिद्धांतकारों में से एक।
 
राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज (Rajarshi Chhatrapati Shahu Ji Maharaj): लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रखर संवाहक तथा पिछड़ों, दलितों व शोषितों के उत्थान, छुआछूत मुक्त समाज की स्थापना एवं शिक्षा के लिए अनुकरणीय योगदान के लिए जाने जाते हैं।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: कब होगा गौरी व्रत 2026 प्रारंभ, जानें सही डेट, पूजा विधि और महत्व
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