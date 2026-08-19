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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 20 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:03 IST)
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मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 20 August 2026 : करियर: काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। नौकरी में वरिष्ठों के साथ धैर्य रखें।
लव: पार्टनर के प्रति आक्रामक रवैया तनाव बढ़ा सकता है।
धन: खर्च बढ़ सकता है और अनचाहे भुगतान आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। 
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus) 
करियर : कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का प्रभाव दिखाई देगा। आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।
लव: रिश्ते में स्थिरता रहेगी। संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय के साथ कुछ जरूरी खर्च भी रहेंगे।
स्वास्थ्य: थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का स्मरण करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: संवाद, मीटिंग और संपर्कों के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है।
लव: बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: मानसिक व्यस्तता अधिक रह सकती है। 
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। काम की प्राथमिकता तय करें।
लव: पार्टनर की बात धैर्य से सुनें।
धन: पैसों का प्रवाह सीमित रह सकता है। गैरजरूरी खरीदारी रोकें।
स्वास्थ्य: तनाव और चिंता से थकान बढ़ सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
सिंह राशि (Leo) 
करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है। किसी रिपोर्ट को भेजने से पहले जांच करें।
लव: लव पार्टनर से भावनाएं व्यक्त करने में झिझक हो सकती है।
धन: आर्थिक प्रतिबद्धताएं बढ़ सकती हैं।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo) 
करियर: नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बना रहेगा।
लव: पार्टनर के ईमानदारी रिश्ते को मजबूत करेगी।
धन: आर्थिक प्रगति अच्छी रह सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
तुला राशि (Libra) 
करियर: सहकर्मियों के साथ संवाद में सावधानी रखें। परिस्थितियों के अनुसार ढलना फायदेमंद होगा।
लव: भावनाओं को लेकर अत्यधिक संवेदनशील न हों।
धन: कई आर्थिक जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं।
स्वास्थ्य: कमर और कंधे में दर्द हो सकता है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio) 
करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करने पर महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। 
लव: रिश्ते में गहराई बढ़ेगी।
धन: आय के नए स्रोत पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: प्रशिक्षण, शिक्षा या किसी नए कौशल से भविष्य में फायदा होगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।
धन: धन की स्थिति संतोषजनक रह सकती है।
स्वास्थ्य: थकान से बचें। खानपान नियमित रखें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत वरिष्ठों की नजर में आएगी।
लव: रिश्ते में व्यावहारिकता अधिक रहेगी।
धन: आय स्थिर रखने के लिए खर्च पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: शरीर में थकान और तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: शनिदेव का स्मरण करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नए विचारों और रचनात्मकता के कारण आपको अलग पहचान मिल सकती है।
लव: रिश्ते में दोस्ताना माहौल और अपनापन बढ़ेगा।
धन: आमदनी को बेहतर बनाने के नए विकल्प सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए ब्रेक लेते रहें।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल का दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से निर्णय लें।
लव: पार्टनर की बात समझने से संबंध बेहतर होंगे।
धन: खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
स्वास्थ्य: नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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