Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 20 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 20 August 2026 : करियर: काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। नौकरी में वरिष्ठों के साथ धैर्य रखें।
लव: पार्टनर के प्रति आक्रामक रवैया तनाव बढ़ा सकता है।
धन: खर्च बढ़ सकता है और अनचाहे भुगतान आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर : कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का प्रभाव दिखाई देगा। आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।
लव: रिश्ते में स्थिरता रहेगी। संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय के साथ कुछ जरूरी खर्च भी रहेंगे।
स्वास्थ्य: थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का स्मरण करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: संवाद, मीटिंग और संपर्कों के माध्यम से नया अवसर मिल सकता है।
लव: बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: मानसिक व्यस्तता अधिक रह सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। काम की प्राथमिकता तय करें।
लव: पार्टनर की बात धैर्य से सुनें।
धन: पैसों का प्रवाह सीमित रह सकता है। गैरजरूरी खरीदारी रोकें।
स्वास्थ्य: तनाव और चिंता से थकान बढ़ सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है। किसी रिपोर्ट को भेजने से पहले जांच करें।
लव: लव पार्टनर से भावनाएं व्यक्त करने में झिझक हो सकती है।
धन: आर्थिक प्रतिबद्धताएं बढ़ सकती हैं।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बना रहेगा।
लव: पार्टनर के ईमानदारी रिश्ते को मजबूत करेगी।
धन: आर्थिक प्रगति अच्छी रह सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: सहकर्मियों के साथ संवाद में सावधानी रखें। परिस्थितियों के अनुसार ढलना फायदेमंद होगा।
लव: भावनाओं को लेकर अत्यधिक संवेदनशील न हों।
धन: कई आर्थिक जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं।
स्वास्थ्य: कमर और कंधे में दर्द हो सकता है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: आत्मविश्वास के साथ काम करने पर महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं।
लव: रिश्ते में गहराई बढ़ेगी।
धन: आय के नए स्रोत पर विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: प्रशिक्षण, शिक्षा या किसी नए कौशल से भविष्य में फायदा होगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।
धन: धन की स्थिति संतोषजनक रह सकती है।
स्वास्थ्य: थकान से बचें। खानपान नियमित रखें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत वरिष्ठों की नजर में आएगी।
लव: रिश्ते में व्यावहारिकता अधिक रहेगी।
धन: आय स्थिर रखने के लिए खर्च पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: शरीर में थकान और तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: शनिदेव का स्मरण करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नए विचारों और रचनात्मकता के कारण आपको अलग पहचान मिल सकती है।
लव: रिश्ते में दोस्ताना माहौल और अपनापन बढ़ेगा।
धन: आमदनी को बेहतर बनाने के नए विकल्प सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए ब्रेक लेते रहें।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल का दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से निर्णय लें।
लव: पार्टनर की बात समझने से संबंध बेहतर होंगे।
धन: खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
स्वास्थ्य: नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।