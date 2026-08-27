सिंह राशि में बुधादित्य योग से 5 राशियों का चमकेगा भाग्य, खुलेंगे सफलता के द्वार

Budhaditya Yoga in Leo: 27 अगस्त 2026 को सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बन रहा है। सूर्य अपनी ही स्वराशि (सिंह) में विराजमान हैं, जिससे यह योग अत्यधिक शक्तिशाली और फलदायी हो जाता है। इस शुभ योग के प्रभाव से 4 प्रमुख राशियों को विशेष लाभ और उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि (Leo):

यह योग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है। आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, नेतृत्व के नए अवसर मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी।

मेष राशि (Aries):

आपके पंचम भाव (बुद्धि, ज्ञान और संतान) में यह योग बनने से विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं और कार्यस्थल पर आपकी नई योजनाएँ सफल होंगी।

धनु राशि (Sagittarius):

आपके भाग्य भाव (नवम भाव) में सूर्य-बुध का मिलना आपके भाग्य को चमकाएगा। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और धर्म-कर्म से जुड़े कामों में लाभ होगा। लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।

तुला राशि (Libra):

आपके एकादश भाव (आय और लाभ भाव) में यह युति बनने से आय के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है और बड़े भाई-बहनों व वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।