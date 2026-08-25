रक्षाबंधन 2026: भाई की कलाई पर सजाएं उसकी राशि के अनुसार लकी राखी

Rakshabandhan 2026: 28 अगस्त 2026 को भाई-बहन के अटूट स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। राखी का केवल एक रेशमी धागा भर नहीं, बल्कि भाई की दीर्घायु और सुरक्षा का मंगल-कवच है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि बहन अपने भाई की राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल रंग की राखी बांधती है, तो इससे भाई के जीवन में ग्रहों की शुभता, समृद्धि और खुशहाली कई गुना बढ़ जाती है। जानिए इस रक्षाबंधन अपनी कलाई के रक्षक के लिए आपको किस रंग की राखी चुननी चाहिए।

1. मेष राशि: ऊर्जा का संचार

मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि के भाइयों के लिए लाल या नारंगी रंग की राखी सर्वोत्तम है। यह रंग उनके जीवन में साहस, पराक्रम और सफलता का संचार करेगा।

2. वृषभ राशि: सुख और सौहार्द

शुक्र देव की कृपा पाने के लिए वृषभ राशि के भाइयों की कलाई पर सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग की राखी बांधें। इससे भाई-बहन के रिश्ते में मिठास और शांति बनी रहेगी।

3. मिथुन राशि: बुद्धि और तरक्की

बुध के प्रभाव वाली मिथुन राशि के भाइयों के लिए हरे रंग की राखी सबसे शुभ मानी गई है। यह रंग उनके बौद्धिक विकास, व्यापार और अच्छी सेहत के लिए फलदायी रहेगा।

4. कर्क राशि: भावनात्मक मजबूती

चंद्रमा की राशि कर्क वाले भाइयों को सफेद, रेशमी, चांदी या मोती जड़ित राखी बांधनी चाहिए। यह उनके मन को शांति और रिश्ते को अटूट भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करेगी।

5. सिंह राशि: तेज और मान-सम्मान

सूर्य देव के प्रतिनिधित्व वाली सिंह राशि के भाइयों के लिए सुनहरी, पीली या केसरिया राखी सबसे उत्तम है। यह उनके जीवन में मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगी।

6. कन्या राशि: सफलता और सकारात्मकता

बुध देव की राशि कन्या वाले भाइयों की कलाई पर गहरे हरे या भूरे रंग की राखी सजाएं। यह रंग उनके करियर में तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा।

7. तुला राशि: प्रेम और संतुलन

शुक्र के प्रभाव वाली तुला राशि के भाइयों के लिए गुलाबी, आसमानी नीली या सफेद राखी बेहतरीन विकल्प है। यह उनके जीवन में संतुलन और आपसी प्यार बनाए रखेगी।

8. वृश्चिक राशि: शक्ति और आत्मविश्वास

मंगल की राशि वृश्चिक वाले भाइयों के लिए गहरा लाल, नारंगी या मैरून रंग अति शुभ है। यह राखी उन्हें हर चुनौती से लड़ने का आत्मविश्वास और शक्ति देगी।

9. धनु राशि: ज्ञान और सौभाग्य

गुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए धनु राशि के भाइयों को पीले या सुनहरे रंग की राखी बांधें। यह रंग उनके जीवन में भाग्य, समृद्धि और ज्ञान का विस्तार करेगा।

10. मकर राशि: अनुशासन और धैर्य

शनि देव के प्रभाव वाली मकर राशि के भाइयों के लिए गहरा नीला, भूरा या काला (या नीले पत्थरों वाली) राखी शुभ रहेगी। यह उनके करियर में स्थिरता और सफलता लाएगी।

11. कुंभ राशि: उन्नति और रचनात्मकता

शनि देव की दूसरी राशि कुंभ के भाइयों के लिए नीला या बैंगनी रंग सबसे अनुकूल है। यह रंग उनके विचार और कार्यक्षेत्र में नई रचनात्मकता और तरक्की लाएगा।

12. मीन राशि: समृद्धि और शांति

देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि वाले भाइयों की कलाई पर पीले या नारंगी रंग का रक्षासूत्र बांधें। यह रंग उनके जीवन में सौभाग्य, मानसिक शांति और संपन्नता लेकर आएगा।