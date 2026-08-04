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Written By अनिरुद्ध जोशी अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (15:56 IST)

श्रावण मास विशेष: आखिर क्यों सबसे अनोखा है भगवान शिव का परिवार? जानिए 10 खास बातें

shiv parivar photo
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (16:04 IST)
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श्रावण (सावन) मास भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में केवल महादेव की ही नहीं, बल्कि उनके पूरे दिव्य परिवार (शिव परिवार) की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और संतुलन बना रहता है। शिव परिवार हमें जीवन जीने के कई गूढ़ और व्यावहारिक संदेश देता है। आइए जानते हैं शिव परिवार से जुड़ी 10 खास और अद्भुत बातें।

1. परम सामंजस्य का अद्भुत प्रतीक (विरोधी स्वभावों का मेल)

शिव परिवार विरोधाभासों के बावजूद अद्भुत तालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण है।
शिव-पार्वती:शिवजी का वाहन बैल (नंदी) है, तो माता पार्वती का शेर।
गणेश जी: गणेश जी का वाहन मूसक (चूहा) है, तो शिव जी के गले में सर्प (सांप)।
कार्तिकेय: कार्तिकेय जी का वाहन मयूर (मोर) है, जो सांप का शत्रु है।
अशोक सुंदरी: कमल पर विराजमान।
खासियत: प्रकृति के नियम के अनुसार ये सभी एक-दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव दरबार में सभी शांतिपूर्वक और मिलकर रहते हैं। यह सीख देता है कि विचारों में मतभेद होने पर भी परिवार में प्रेम और एकता बनी रह सकती है।
 

2. अर्धनारीश्वर स्वरूप: स्त्री-पुरुष समानता

महादेव और माता पार्वती का 'अर्धनारीश्वर' रूप यह संदेश देता है कि सृष्टि के संचालन में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका और शक्ति बराबर है। एक के बिना दूसरा अधूरा है।

3. प्रथम पूज्य गणेश जी का संदेश

शिव-पार्वती के कनिष्ठ पुत्र श्री गणेश बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता के प्रतीक हैं। जब उनसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा गया, तो उन्होंने अपने माता-पिता की परिक्रमा की। यह सिखाता है कि माता-पिता का स्थान संसार में सबसे ऊपर है।
 

4. सेनापति कार्तिकेय जी: अनुशासन और नेतृत्व

शिव-पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। वे असीम साहस, अनुशासन, नेतृत्व और बुराई के विनाश का प्रतीक हैं। दक्षिण भारत में उन्हें 'मुरुगन स्वामी' के रूप में पूजा जाता है।
 

5. भगवान शिव की पुत्रियां

पौराणिक मान्यताओं (जैसे पद्म पुराण) के अनुसार, शिव-पार्वती केवल गणेश और कार्तिकेय के ही नहीं, बल्कि तीन पुत्रियों के भी पिता हैं- अशोक सुंदरी, मनसा देवी और ज्योति (ज्वालामुखी)। अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष से हुआ था। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा सौ रुपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के पांच पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके पांच पुत्रों का नाम था-  1.पुरु, 2.यदु, 3.तुर्वस, 4.अनु और 5.द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है।

6. नंदी जी: भक्ति और अटूट धैर्य का प्रतीक

भगवान शिव के वाहन नंदी (बैल) केवल एक पशु नहीं, बल्कि परम भक्त और शिवगणों के अध्यक्ष हैं। मंदिर में नंदी की नजर हमेशा शिवलिंग पर टिकी होती है, जो अटूट ध्यान, भक्ति और धैर्य का संदेश देती है।
 

7. प्रकृति और पर्यावरण से गहरा जुड़ाव

शिव परिवार का हर सदस्य प्रकृति का रक्षक है। शिव जी स्वयं जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और गले में नाग धारण करते हैं। यह पूरा परिवार हमें प्रकृति, पशु-पक्षी और पर्यावरण की रक्षा व सम्मान करना सिखाता है।
 

8. संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों का संगम

शिव परिवार की पूजा करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। जहां शिव जी वैराग्य के स्वामी हैं, वहीं माता अन्नपूर्णा (पार्वती जी) धन-धान्य और समृद्धि की देवी हैं।
 

9. सावन में शिव परिवार पूजा का विशेष महत्व

सावन के महीने में केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ-साथ यदि पूरे शिव परिवार का अभिषेक और पूजन किया जाए, तो पारिवारिक कलह (झगड़े) दूर होते हैं और घर में सुख-शांति आती है।

10. आदर्श और सुखी परिवार का मापदंड

भारतीय संस्कृति में किसी भी परिवार को एकजुट, खुशहाल और आदर्श बनाने के लिए 'शिव परिवार' की उपमा दी जाती है। यह परिवार सिखाता है कि कम साधनों, सादगी और प्रेम के साथ कैसे एक सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है।
 
मंत्र:
"ॐ नमः शिवाय" एवं "ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः"
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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