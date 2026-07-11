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Written By अनिरुद्ध जोशी अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (17:10 IST)

अमरनाथ यात्रा 2026: क्या बर्फ के शिवलिंग के साथ पार्वती और गणेश भी होते हैं प्रकट?

amar nath shivling
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (17:10 IST)
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आषाढ़ माह में अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के दर्शन हेतु यात्रा का आयोजन होता है। यह शिवलिंग गुफा में किसी चमत्कार से प्राकृतिक रूप में निर्मित होकर चंद्रकलाओं के साथ ही घटकर गायब हो जाता है। ऐसी किवदंती भी प्रचलित है कि इस गुफा में माता पार्वती और गणेशजी की की मूर्ति भी बनती है। चलिए जानते हैं सचाई। 

1: अमरनाथ गुफा की भौगोलिक व आध्यात्मिक स्थिति

हिमालय की गोद में बसे शिव स्थानों में अमरनाथ का स्थान अत्यंत विशिष्ट है।
शिव के पवित्र धाम: सनातन परंपरा में माना जाता है कि संपूर्ण हिमालय भगवान शिव का निवास स्थान है। भौगोलिक और आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में केदारनाथ को शिवजी का विश्राम भवन माना गया है, अमरनाथ उससे आगे का पड़ाव है, और इन सबसे आगे तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत है, जो महादेव का मुख्य समाधि स्थल है।
कहां है गुफा: अमरनाथ गुफा जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से करीब 12,756 फीट (लगभग 3,888 मीटर) की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह गुफा चारों ओर से बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है।
 

2: 'बर्फानी बाबा' नामकरण का यथार्थ और विवाद

इस पवित्र स्थल को दिए गए आधुनिक नामों के पीछे एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू जुड़ा हुआ है।
नामकरण की पृष्ठभूमि: हालिया सदियों में स्थानीय मुस्लिम गाइडों और चरवाहों (जैसे बूटा मलिक का परिवार, जिन्होंने आधुनिक काल में इस गुफा को दोबारा खोजा था) के प्रभाव के कारण बाबा अमरनाथ को 'बर्फानी बाबा' कहा जाने लगा। हालांकि, सनातन ग्रंथों के अनुसार इन्हें 'अमरेश्वर महादेव' कहना ही शास्त्रसम्मत और अनुचित विसंगतियों से दूर है।
प्राकृतिक संरचना: इन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि गुफा के भीतर छत से पानी की बूंदें टपकने और अत्यधिक ठंड के कारण वह पानी प्राकृतिक रूप से बर्फ के ठोस शिवलिंग का आकार ले लेता है। यह शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं (घटने-बढ़ने) के साथ अपना आकार बदलता है।

3: शिवलिंग के साथ पार्वती और गणेश पीठ का रहस्य

गुफा के भीतर केवल एक ही आकृति नहीं बनती, बल्कि वहां पूरा शिव परिवार साकार होता है।
तीन हिम आकृतियां: विज्ञान के लिए जहां पानी की बूंदों से शिवलिंग का बनना एक भूगर्भीय घटना हो सकता है, वहीं जनश्रुति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस मुख्य शिवलिंग के साथ ही दो अन्य छोटी हिम आकृतियां भी प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं। इनमें से एक को 'गणेश पीठ' और दूसरी को 'पार्वती पीठ' के रूप में पूजा जाता है।
शिवलिंग कब बनकर कब गायब हो जाता है: यह हिम शिवलिंग अचूक रूप से हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से बनना शुरू होता है और सावन की पूर्णिमा (रक्षाबंधन) तक अपने पूरे आकार में रहता है। इसके बाद जैसे-जैसे चंद्रमा घटता है, इसका आकार भी छोटा होने लगता है।

4: 51 शक्तिपीठों में से एक- महामाया शक्तिपीठ

अमरनाथ गुफा केवल शैव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि शाक्त (देवी) उपासकों के लिए भी परम पूजनीय है।
सती के कंठ का निपात: अमरनाथ गुफा के भीतर निर्मित होने वाली पार्वती पीठ दरअसल माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब इस स्थान पर माता का 'कंठ' (गला) गिरा था।
शिवशक्ति का मिलन स्थल: तंत्र चूड़ामणि के अनुसार, यहाँ की शक्ति को 'महामाया' और भैरव को 'अमरनाथ' कहा जाता है। यहाँ माता के अंग और उनके दिव्य आभूषणों की पूजा का विशेष विधान है। इसलिए यह स्थान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है।
 

5: प्राचीन साधना स्थली से आधुनिक सुगम तीर्थ तक का सफर

समय के साथ इस दुर्गम यात्रा के स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
साधुओं की तपोभूमि: प्राचीन काल में यह क्षेत्र अत्यधिक दुर्गम, हिंसक मौसम और बर्फीले रास्तों से घिरा होने के कारण केवल सिद्ध साधु-संतों, अघोरियों और नागा बाबाओं की ही तपोभूमि था। आम सांसारिक लोग यहाँ जाने का साहस नहीं कर पाते थे।
आधुनिक सुगमता: वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकों, सड़कों, सेना की सुरक्षा, हेलीकॉप्टर सेवाओं और बेहतर यात्रा प्रबंधन के कारण अब आम श्रद्धालु भी न केवल अमरनाथ, बल्कि तिब्बत में स्थित बेहद कठिन कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा आसानी से कर पा रहे हैं। यह विकास हिंदुओं के इन परम पूजनीय और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों को नई पीढ़ी से जोड़ने में सफल रहा है।
 
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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