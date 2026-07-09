हिमलिंग पिघला, कम हुआ श्रद्धालुओं का उत्साह... अमरनाथ यात्रा के पहले 6 दिनों में रिकॉर्ड 1.42 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

1,42,861 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार शाम 7 बजे तक गुफा में 1,42,861 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि पिछले साल इसी समय तक 1,11,975 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। यानी तीर्थयात्रियों की संख्या में 30,886 की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को 29,047 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें 18,362 पुरुष, 9,737 महिलाएं, 404 बच्चे, 181 साधु, 13 साध्वियां, 11 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु और 339 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, एक दिन में 15 हजार से ज्‍यादा श्रद्धालु गुफा के दर्शन नहीं कर सकते।

भीड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम

अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले हफ़्तों में भी तीर्थयात्रियों का आना-जाना जोरों पर रहेगा। शुरुआत में ही बड़ी संख्या में लोगों के आने से यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि अगर मौजूदा ट्रेंड बिना किसी रुकावट के जारी रहा, तो 2026 की तीर्थयात्रा हाल के सालों में सबसे ज्‍यादा लोगों के शामिल होने वाले आयोजनों में से एक हो सकती है।

LG की तीर्थयात्रियों से अपील

तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि मैं सभी इच्छुक तीर्थयात्रियों से अपील करता हूं कि वे अपनी तय तारीख के लिए वैध रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद ही यात्रा करें। सालाना तीर्थयात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तय रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पालन करना जरूरी है।

edited by : Nrapendra Gupta