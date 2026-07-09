  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. amarnath-yatra-2026-record-devotees-despite-ice-shivling-melted
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्मू , Thursday, 9 July 2026 (12:29 IST)

हिमलिंग पिघला, कम हुआ श्रद्धालुओं का उत्साह... अमरनाथ यात्रा के पहले 6 दिनों में रिकॉर्ड 1.42 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

amarnath yatra 2026
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (12:29 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (12:47 IST)
google-news
Amarnath Yatra 2026 : अमरनाथ यात्रा 2026 में हिमलिंग यात्रा के पांचवें दिन पिघल जाने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और  उत्साह कोई कमी नहीं आई है। पहले छह दिनों में 1.42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जो पिछले साल की तुलना में 30% अधिक है। सभी श्रद्धालुओं का एकमात्र मकसद हिमलिंग के जल्‍द से जल्‍द अमरनाथ दर्शन करना चाहते हैं। ALSO READ: बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान: अमरनाथ यात्रा शुरू होने के सिर्फ 5 दिन में पिघला हिमलिंग, एक्सपर्ट्स ने बताई बड़ी वजह
 

1,42,861 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार शाम 7 बजे तक गुफा में 1,42,861 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि पिछले साल इसी समय तक 1,11,975 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। यानी तीर्थयात्रियों की संख्या में 30,886 की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को 29,047 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें 18,362 पुरुष, 9,737 महिलाएं, 404 बच्चे, 181 साधु, 13 साध्वियां, 11 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु और 339 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, एक दिन में 15 हजार से ज्‍यादा श्रद्धालु गुफा के दर्शन नहीं कर सकते।
 

भीड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम

57 दिनों की अमरनाथ यात्रा 2026, 3 जुलाई को शुरू हुई और 28 अगस्त को खत्म होने वाली है। यह यात्रा कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत की जा रही है, जिसमें प्रशासन, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य विभागों का लॉजिस्टिकल सहयोग मिल रहा है। ALSO READ: अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
 
अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले हफ़्तों में भी तीर्थयात्रियों का आना-जाना जोरों पर रहेगा। शुरुआत में ही बड़ी संख्या में लोगों के आने से यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि अगर मौजूदा ट्रेंड बिना किसी रुकावट के जारी रहा, तो 2026 की तीर्थयात्रा हाल के सालों में सबसे ज्‍यादा लोगों के शामिल होने वाले आयोजनों में से एक हो सकती है।
 
यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण, हर सुबह जम्मू से बालटाल और नुनवान के दो बेस कैंपों के लिए तीर्थयात्रियों के बड़े-बड़े जत्थे रवाना हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें यात्रा के दोनों रास्तों पर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था और आपदा राहत टीमें तैनात करना शामिल है। ALSO READ: अमरनाथ यात्रा: क्या गुफा में आज भी दिखाई देते हैं 2 अमर कबूतर? जानें पूरा रहस्य
 

LG की तीर्थयात्रियों से अपील

तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि मैं सभी इच्छुक तीर्थयात्रियों से अपील करता हूं कि वे अपनी तय तारीख के लिए वैध रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद ही यात्रा करें। सालाना तीर्थयात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तय रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पालन करना जरूरी है।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ED ने फ्रीज किए 440 करोड़, क्या होगा TMC पर इसका असर

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ED ने फ्रीज किए 440 करोड़, क्या होगा TMC पर इसका असरED Freeze TMC Bank Accounts: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए TMC के तीन बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए के लेन-देन पर रोक लगा दी है।

Meta के नए AI Smart Glasses पर बड़ा खुलासा, हर आवाज और हर दृश्य को समझेंगे, प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल

Meta के नए AI Smart Glasses पर बड़ा खुलासा, हर आवाज और हर दृश्य को समझेंगे, प्राइवेसी को लेकर उठे सवालसोशल मीडिया कंपनी Meta अपने अगली पीढ़ी के AI स्मार्ट ग्लास पर काम कर रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्मार्ट ग्लास सिर्फ फोटो या वीडियो लेने तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि आसपास की आवाज और दृश्यों को लगातार समझकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यूजर को व्यक्तिगत (Personalised) जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, इस नई तकनीक को लेकर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

Yamaha Aerox Electric : 117Km रेंज और 95.5Km/h की टॉप स्पीड का दावा, जानिए क्या है यामाहा के नए स्कूटर की कीमत

Yamaha Aerox Electric : 117Km रेंज और 95.5Km/h की टॉप स्पीड का दावा, जानिए क्या है यामाहा के नए स्कूटर की कीमतयामाहा मोटर इंडिया (Yamaha Motor India) ने भारतीय बाजार में अपना नया Aerox Electric इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का भारत में दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.82 लाख रुपए रखी गई है। यह कीमत इसके पेट्रोल वर्जन की तुलना में लगभग दोगुनी है और EC-06 मॉडल से करीब 1.09 लाख रुपये अधिक है। इसके साथ ही Aerox Electric भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध यामाहा का सबसे महंगा टू-व्हीलर बन गया है।

EPFO से जुड़ी खुशखबरी, 34 करोड़ खातों में जल्द आएगा ब्याज, New Unified Portal पर मिलेगी बैलेंस, क्लेम स्टेटस और सभी सेवाएं

EPFO से जुड़ी खुशखबरी, 34 करोड़ खातों में जल्द आएगा ब्याज, New Unified Portal पर मिलेगी बैलेंस, क्लेम स्टेटस और सभी सेवाएंEPFO से जुड़ी खुशखबर सामने आई है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा राशि पर ब्याज जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल फील्ड वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जो अगले कुछ दिनों में पूरा होने की संभावना है।

केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों को लिखा पत्र, E20 पेट्रोल पर मांगा जवाब

केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों को लिखा पत्र, E20 पेट्रोल पर मांगा जवाबदिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प समेत 29 ऑटो कंपनियों को पत्र लिखकर E20 पेट्रोल को लेकर लिखित जवाब मांगा। उन्होंने 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल और संभावित नुकसान पर सवाल उठाए।

ऑस्ट्रेलिया से भारत को मिलेगा यूरेनियम, PM मोदी और अल्बानीज के बीच कई बड़े समझौते; रक्षा से लेकर ऊर्जा तक बढ़ी साझेदारी

ऑस्ट्रेलिया से भारत को मिलेगा यूरेनियम, PM मोदी और अल्बानीज के बीच कई बड़े समझौते; रक्षा से लेकर ऊर्जा तक बढ़ी साझेदारीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। इस दौरान 2015 के ऑस्ट्रेलिया-भारत परमाणु सहयोग समझौते के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने संबंधी समझौते को मंजूरी दी गई। साथ ही दोनों देशों में रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार करने पर भी सहमति बनी।

Weather Update : दिल्‍ली से मुंबई तक बारिश का कहर, 23 राज्यों में IMD का अलर्ट

Weather Update : दिल्‍ली से मुंबई तक बारिश का कहर, 23 राज्यों में IMD का अलर्टWeather Update News : महाराष्‍ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है। मौसम विभाग ने आज 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में आज रेड और कुछ इलाकों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में अचानक बाढ़, नदियों के उफान और इमारतों के ढहने जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। राजस्थान में कई जगह पर भारी बारिश हुई और राज्य में बारिश का दौर अभी कुछ दिन जारी रहने का अनुमान है।

महाराष्ट्र में बाढ़ का खौफनाक मंजर! HPCL प्लांट से 3000 गैस सिलेंडर नदी में बहे

महाराष्ट्र में बाढ़ का खौफनाक मंजर! HPCL प्लांट से 3000 गैस सिलेंडर नदी में बहेमहाराष्‍ट्र में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के कारण आई अचानक फ्लैश फ्लड में रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के चावणे गांव में स्थित HPCL गैस प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ गैस सिलेंडर भरे हुए हैं और कुछ खाली हैं।

CM योगी ने चित्रकूट में योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक, मेधावी छात्रों का भी किया सम्मान

CM योगी ने चित्रकूट में योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक, मेधावी छात्रों का भी किया सम्मानChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व अन्य सहायता प्रदान की। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मेधावी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समेत अन्य योजनाओं से जुड़े लाभार्थी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने योगी ने पोषण अभियान एवं सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने श्रीमती ममता सोनी और श्रीमती आकृति शर्मा को विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन प्रदान किए।

E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले- इथेनॉल से मुझे कोई निजी फायदा नहीं, वाहन खराब होने के आरोप भी खारिज

E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले- इथेनॉल से मुझे कोई निजी फायदा नहीं, वाहन खराब होने के आरोप भी खारिजNitin Gadkari on Ethenol : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल (ई-20) नीति का जोरदार बचाव करते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल नीति से उन्हें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं होता।

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमराOnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!टेक इंडस्ट्री में अपनी अनोखी पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone (3) को भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप भी नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन और नए ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) के दीवाने हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है।