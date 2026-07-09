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हिमलिंग पिघला, कम हुआ श्रद्धालुओं का उत्साह... अमरनाथ यात्रा के पहले 6 दिनों में रिकॉर्ड 1.42 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
Amarnath Yatra 2026 : अमरनाथ यात्रा 2026 में हिमलिंग यात्रा के पांचवें दिन पिघल जाने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह कोई कमी नहीं आई है। पहले छह दिनों में 1.42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जो पिछले साल की तुलना में 30% अधिक है। सभी श्रद्धालुओं का एकमात्र मकसद हिमलिंग के जल्द से जल्द अमरनाथ दर्शन करना चाहते हैं। ALSO READ: बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान: अमरनाथ यात्रा शुरू होने के सिर्फ 5 दिन में पिघला हिमलिंग, एक्सपर्ट्स ने बताई बड़ी वजह
1,42,861 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन
अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार शाम 7 बजे तक गुफा में 1,42,861 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि पिछले साल इसी समय तक 1,11,975 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। यानी तीर्थयात्रियों की संख्या में 30,886 की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को 29,047 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें 18,362 पुरुष, 9,737 महिलाएं, 404 बच्चे, 181 साधु, 13 साध्वियां, 11 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु और 339 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, एक दिन में 15 हजार से ज्यादा श्रद्धालु गुफा के दर्शन नहीं कर सकते।
भीड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम
57 दिनों की अमरनाथ यात्रा 2026, 3 जुलाई को शुरू हुई और 28 अगस्त को खत्म होने वाली है। यह यात्रा कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत की जा रही है, जिसमें प्रशासन, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य विभागों का लॉजिस्टिकल सहयोग मिल रहा है। ALSO READ: अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले हफ़्तों में भी तीर्थयात्रियों का आना-जाना जोरों पर रहेगा। शुरुआत में ही बड़ी संख्या में लोगों के आने से यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि अगर मौजूदा ट्रेंड बिना किसी रुकावट के जारी रहा, तो 2026 की तीर्थयात्रा हाल के सालों में सबसे ज्यादा लोगों के शामिल होने वाले आयोजनों में से एक हो सकती है।
यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण, हर सुबह जम्मू से बालटाल और नुनवान के दो बेस कैंपों के लिए तीर्थयात्रियों के बड़े-बड़े जत्थे रवाना हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें यात्रा के दोनों रास्तों पर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था और आपदा राहत टीमें तैनात करना शामिल है। ALSO READ: अमरनाथ यात्रा: क्या गुफा में आज भी दिखाई देते हैं 2 अमर कबूतर? जानें पूरा रहस्य
LG की तीर्थयात्रियों से अपील
तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि मैं सभी इच्छुक तीर्थयात्रियों से अपील करता हूं कि वे अपनी तय तारीख के लिए वैध रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद ही यात्रा करें। सालाना तीर्थयात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तय रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पालन करना जरूरी है।
edited by : Nrapendra Gupta
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