Weather Update : IMD का बड़ा अलर्ट, आज इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, MP के 14 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा
Weather Update 1 August : मानसून ने अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी 1 अगस्त 2026 को देश के कई राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। ALSO READ: Commercial LPG Price Cut: अगस्त के पहले दिन सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, दिल्ली से लखनऊ तक कहां कितने घटे दाम?
राज्यवार मौसम अपडेट और भारी बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क बाधित होने और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रह सकता है। असम और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है।
क्या आपके राज्य में आज बंद रहेंगे स्कूल?
भारी बारिश और संभावित बाढ़/जलभराव के जोखिम को देखते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ पहाड़ी जिलों के चुनिंदा हिस्सों में स्थानीय जिला प्रशासन ने अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने या समय में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने स्थानीय जिला कलेक्टर या स्कूल प्रशासन के आधिकारिक आदेशों की पुष्टि अवश्य कर लें। ALSO READ: GPSC Exam 2026 : भारी बारिश के चलते 34 कैडर की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीख का ऐलान
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रशांत महासागर में सक्रिय एल नीनो (El Nino) के प्रभाव के कारण इस वर्ष अगस्त में समग्र वर्षा का स्तर सामान्य से कम रह सकता है। हालांकि, तात्कालिक डिप्रेशन और कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें, बिजली के खंभों और कमजोर ढाँचों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति के लिए स्थानीय प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर अपने पास रखें।
मध्यप्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम?
मध्यप्रदेश में 1 अगस्त 2026 के लिए मानसूनी गतिविधियों के चलते भारी बारिश, तेज हवाओं के चलने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 14 जिलों में अचानक बाढ़ आने का खतरा भी जताया गया है और पूरे सूबे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों, मछुआरों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है।