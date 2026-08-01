Weather Update : IMD का बड़ा अलर्ट, आज इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, MP के 14 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा

राज्यवार मौसम अपडेट और भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है।

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क बाधित होने और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रह सकता है। असम और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

क्या आपके राज्य में आज बंद रहेंगे स्कूल?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रशांत महासागर में सक्रिय एल नीनो (El Nino) के प्रभाव के कारण इस वर्ष अगस्त में समग्र वर्षा का स्तर सामान्य से कम रह सकता है। हालांकि, तात्कालिक डिप्रेशन और कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें, बिजली के खंभों और कमजोर ढाँचों से दूर रहें। किसी भी आपात स्थिति के लिए स्थानीय प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर अपने पास रखें।

मध्यप्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम?

मध्यप्रदेश में 1 अगस्त 2026 के लिए मानसूनी गतिविधियों के चलते भारी बारिश, तेज हवाओं के चलने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 14 जिलों में अचानक बाढ़ आने का खतरा भी जताया गया है और पूरे सूबे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों, मछुआरों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है।