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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 6 July 2026 (14:10 IST)

अमरनाथ यात्रा: क्या गुफा में आज भी दिखाई देते हैं 2 अमर कबूतर? जानें पूरा रहस्य

The immortal pigeons of Amarnath
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (13:13 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (14:10 IST)
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अमरनाथ गुफा और वहाँ दिखने वाले दो सफेद कबूतरों का रहस्य आज भी आस्था और कौतूहल का एक बड़ा विषय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जहां इसे एक सामान्य घटना माना जाता है, वहीं सनातन धर्म में इसके पीछे एक बेहद पवित्र और पौराणिक कथा है। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी और हकीकत को समझते हैं।

पौराणिक कथा: कैसे अमर हुए ये कबूतर?

शिव पुराण के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य और उनके गले में मौजूद मुंडमाला के बारे में पूछा। पहले तो शिवजी ने इस बात को टालना चाहा, लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण वे उन्हें 'अमरकथा' सुनाने के लिए हिमालय की इस एकांत गुफा (अमरनाथ) में ले गए।
 
कथा को गुप्त रखने की शर्त: भगवान शिव चाहते थे कि इस परम रहस्य को कोई और जीव न सुने। इसलिए उन्होंने गुफा के बाहर अपने वाहन नंदी, चंद्रमा, गंगा जी और सांपों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने गुफा के आसपास की हर जीवित चीज़ को नष्ट करने के लिए 'अग्नि' को आदेश दिया।
 
रह गए दो अंडे: भगवान शिव ने जब कथा सुनानी शुरू की, तो माता पार्वती उसे सुनते-सुनते सो गईं। लेकिन उस गुफा में एक कबूतर के दो अंडे आग से सुरक्षित बच गए थे, जिनमें से दो बच्चे निकल आए थे।
 
कबूतरों ने सुनी अमरकथा: माता पार्वती के सोने के बाद, उन कबूतर के बच्चों ने 'हूँ-हूँ' की आवाज निकालकर शिवजी को यह अहसास कराया कि कथा सुनी जा रही है। जब कथा समाप्त हुई और शिवजी ने देखा कि पार्वती सो रही हैं, तो उनकी नजर उन दो कबूतरों पर पड़ी।
 
मिला अमरता का वरदान: भगवान शिव उन पर क्रोधित हुए क्योंकि वे अमरता का रहस्य जान चुके थे। तब कबूतरों ने प्रार्थना की, "प्रभु! अगर आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी।" शिवजी ने उनकी बात को सही माना और उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा के लिए अमर रहेंगे और यह गुफा उनका स्थायी निवास होगी। इन्हें 'अमरनाथ के अमर कबूतर' कहा जाता है।

क्या सच में आज भी दिखते हैं ये कबूतर?

हाँ, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले कई श्रद्धालुओं का दावा है कि उन्होंने आज भी गुफा में या उसके आसपास दो सफेद कबूतरों को देखा है। अमरनाथ के मुख्य पुजारी और वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी समय-समय पर इन कबूतरों के दिखने की पुष्टि करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, हाड़ कंपाने वाली ठंड होती है और दूर-दूर तक दाने-पानी का कोई जरिया नहीं होता, वहाँ इन पक्षियों का जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता।

वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण

अगर आस्था से अलग विज्ञान और तर्क की चश्मे से देखा जाए, तो वैज्ञानिक इसके पीछे कुछ अलग तर्क देते हैं:
प्रजाति और अनुकूलन: वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कबूतरों की एक विशेष प्रजाति हो सकती है (जैसे 'स्नो पिजन' या हिम कबूतर), जो ऊंचे और बर्फीले इलाकों में रहने के आदी होते हैं।
 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी निवास: तार्किक रूप से यह संभव नहीं कि कोई पक्षी हजारों सालों तक जीवित रहे। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह संभव है कि उसी गुफा में रहने वाले कबूतरों की वंशपरंपरा (पीढ़ियां) सदियों से चली आ रही हो। चूंकि वहां हमेशा दो या कुछ गिने-चुने कबूतर ही दिखते हैं, इसलिए लोग इन्हें वही पौराणिक 'अमर कबूतर' मान लेते हैं।
 
विज्ञान चाहे इसे प्रकृति का एक अनुकूलन माने, लेकिन अमरनाथ जाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए ये कबूतर भगवान शिव और माता पार्वती की उपस्थिति का साक्षात प्रतीक हैं। यही वजह है कि आज भी गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ-साथ इन दो कबूतरों को देखना परम सौभाग्य माना जाता है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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