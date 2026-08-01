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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (11:52 IST)

श्रावण मास 2026: इन शुभ दिनों में करें रुद्राभिषेक, शिव कृपा से पूरी होंगी मनोकामनाएं

significance of Rudrabhishek, Lord Shiva worship
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (11:56 IST)
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श्रावण मास 2026 में शिव पूजा और रुद्राभिषेक कब करना सबसे शुभ रहेगा? जानिए सावन के महत्वपूर्ण दिन, शुभ तिथियां, रुद्राभिषेक का महत्व और महादेव की कृपा पाने के आसान उपाय। 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है जो 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस बीच सावन माह के 4 सोमवार की प्रमुख तिथियों पर भगवान शिव की पूजा होगी और शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। चलिए जानते हैं सावन माह की प्रमुख तिथियां और रुद्राभिषेक का महत्व। 
 

श्रावण मास में शिवपूजा के लिए प्रमुख तिथियां

03 अगस्त 2026: सावन का पहला सोमवार, मौना जयंती, नाग मरुस्थले।
10 अगस्त 2026: सावन का दूसरा सोमवार, सोम प्रदोष
11 अगस्त 2026: मंगला गौरी व्रत, शिव चतुर्दशी, शिवरात्रि
12 अगस्त 2026: हरेली, हरियाली अमावस्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण
15 अगस्त 2025: हरियाली तीज
17 अगस्त 2026: सावन का तीसरा सोमवार, नागपंचमी
24 अगस्त 2026: सावन का चौथा सोमवार
25 अगस्त 2026: भौम प्रदोष
27 अगस्त 2026: श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन 
 

श्रावण मास में रुद्राभिषेक का महत्व:

शिव पुराण (रुद्र संहिता) में उल्लेख है-
"श्रावणे मासि रुद्रस्य पूजया सर्वदोषहृत्।
अकालमृत्युशमनं ग्रहपीड़ा विनश्यति॥"
भावार्थ: श्रावण मास में भगवान रुद्र (शिव) की पूजा एवं रुद्राभिषेक करने से समस्त दोषों का नाश होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। 
 
 
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