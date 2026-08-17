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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (11:54 IST)

Nag Panchami 2026: कालेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, नाग देवता के दर्शन को पहुंचे हजारों श्रद्धालु

Kaleshwar Dham Nag Mandir Sudama Nagar, Indore, Madhya Pradesh
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (12:00 IST)
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इंदौर। सुदामा नगर स्थित प्रसिद्ध कालेश्वर धाम में नाग पंचमी के पावन अवसर पर भव्य 'नाग पंचमी महोत्सव' श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बीते 24 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आयोजित इस धार्मिक समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर नाग देवता का पूजन-अर्चन किया और धर्मलाभ उठाया।
 

6 फीट ऊंची चांदी की प्रतिमा बनी मुख्य आकर्षण

महोत्सव का मुख्य आकर्षण कालेश्वर धाम में स्थापित लगभग 6 फीट ऊंची चांदी की कुंडलीयुक्त नाग देवता की भव्य और मनमोहक प्रतिमा रही। प्रतिमा के अलौकिक दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला।
 

विशेष अभिषेक, फूल बंगला और महाआरती

आयोजन के दौरान नाग देवता का विशेष अभिषेक कर विधि-विधान से पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को आकर्षक 'फूल बंगले' से सजाया गया था। रात्रि में आयोजित भव्य महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर नाग देवता से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया।
Kaleshwar Dham Nag Mandir Sudama Nagar, Indore, Madhya Pradesh

निःशुल्क ज्योतिषीय एवं धार्मिक मार्गदर्शन

कालेश्वर धाम के संस्थापक भैयाजी ने बताया कि 24 वर्षों की इस परंपरा को इस वर्ष भी पूर्ण श्रद्धा और विधि-विधान के साथ आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कालसर्प दोष, राहु-केतु और शनि पीड़ा के निवारण हेतु पूजा-पाठ व धार्मिक अनुष्ठानों का निःशुल्क मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।
 
महोत्सव के दौरान पूरा मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'जय नाग देवता' के जयकारों से गुंजायमान रहा। अंत में, कालेश्वर धाम समिति ने आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं व सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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