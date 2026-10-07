Karwa Chauth: करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा? जानें पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त और चन्द्रोदय का समय

Karwa Chauth Vrat 2026: करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। करवा चौथ का यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला (बिना अन्न और जल के) व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ का यह व्रत 29 अक्‍टूबर, गुरुवार 2026 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त और चन्द्रोदय समय के बारे में विस्‍तार से...



चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 29 अक्टूबर, 2026 को 01:06 बजे।

चतुर्थी तिथि समाप्त: 29 अक्टूबर, 2026 को रात्रि 10:09 बजे।

करवा चौथ पूजा मुहूर्त: शाम 05:38 से 06:56 बजे तक।

करवा चौथ व्रत समय: सुबह 06:31 से रात्रि 08:17 बजे तक।

करवा चौथ के दिन चन्द्रोदय: रात्रि 08:17 बजे।

करवा चौथ का अर्थ और पूजन थाली

'करवा' का तात्पर्य मिट्टी के उस छोटे से बर्तन से है जिसका उपयोग पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए किया जाता है तथा 'चौथ' का अर्थ चतुर्थी तिथि से है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है।

प्रमुख विधि और परंपराएं

यह पर्व ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर चंद्रोदय तक अनेक शास्त्रीय एवं लोक परंपराओं के साथ संपन्न होता है। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को 'सरगी' देती है। इसमें फल, मिठाई, मेवे और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं।





यह केवल खाद्य सामग्री नहीं, बल्कि नए घर में बहू के प्रति सास का अगाध स्नेह और आशीर्वाद होता है। महिलाएं इसे खाकर अपने दिनभर के निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। शाम को नए वस्त्र (विशेषकर लाल या पीले) पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं।

करवा चौथ व्रत कथा और शाम की पूजा

सूर्यास्त के समय सभी महिलाएं एकत्र होकर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करती हैं। मिट्टी के करवा की पूजा की जाती है और करवा चौथ की पारंपरिक कथा सुनी जाती है। सुहागिन महिलाएं एक गोल घेरे में बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और एक-दूसरे के साथ थाली व करवा का आदान-प्रदान (करवा फेरना) करती हैं।

चंद्र दर्शन और करवा चौथ व्रत का पारण

रात में चंद्रमा निकलने पर महिलाएं छलनी से पहले चांद को और फिर अपने पति के चेहरे को देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर और मिठाई खिलाकर उनका व्रत पूर्ण करवाते हैं।

करवा चौथ व्रत की धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताएं

करवा चौथ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा राजकुमारी वीरावती की है, जिन्होंने प्रेम और समर्पण से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। इस दिन देवी सावित्री के त्याग को भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस मांग लिए थे।

मान्यता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों के संकट दूर करने और उनकी विजय के लिए भगवान श्रीकृष्ण के सुझाव पर यह व्रत रखा था। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में करवा चौथ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि दांपत्य जीवन के प्रगाढ़ प्रेम, अटूट समर्पण और निष्ठा का अनुपम उत्सव है। यह पर्व नारी शक्ति के संयम, त्याग और सौभाग्य की भावना को रेखांकित करता है।