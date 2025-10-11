Karva Chauth 2025: करवा चौथ के बाद करवे के साथ न करें ये 4 गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

What To Do With Karva After Karva Chauth Fast: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत जितना कठिन है, उतनी ही महत्वपूर्ण इसकी पूजा सामग्री भी होती है, जिसमें मिट्टी का करवा प्रमुख है। करवा वह पात्र है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे विसर्जित करने या संभालकर रखने के दौरान इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं व्रत समाप्त होने के बाद इस करवे को लेकर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। जानिए करवा चौथ के बाद पुराने करवे के साथ क्या नहीं करना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने के सही तरीके क्या हैं:

करवे को खंडित या टूटने न दें: धार्मिक मान्यता के अनुसार, करवा चौथ का करवा पूरे व्रत की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित रखता है। पूजा के दौरान इसका साबुत रहना जितना जरूरी है, उतना ही पूजा के बाद भी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि करवा चौथ के बाद इस करवे को ज़रा भी टूटने या खंडित होने से बचाएं। यदि यह गलती से टूट जाता है, तो उसे तुरंत बहते जल में प्रवाहित कर दें। खंडित करवे को घर में रखना अशुभ माना जाता है। करवे को कूड़ेदान या गंदी जगह पर न रखें: पूजा सामग्री को कभी भी कूड़ेदान या किसी अशुद्ध स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। करवा, जिसे महालक्ष्मी और शिव-पार्वती की कृपा से जोड़ा जाता है, उसे भूलकर भी इधर-उधर या किसी गंदी जगह पर न रखें। अगर आप इसे तुरंत विसर्जित नहीं कर पा रही हैं, तो इसे धोकर, साफ़ करके, किसी ऊंची और सुरक्षित जगह पर रखें। करवे को पैर न लगने दें: करवा चौथ का करवा पूजा का अभिन्न अंग है, इसलिए इसे अनादर से देखना या इसे पैर लगना अशुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि विसर्जन या सुरक्षित रखने के दौरान यह जमीन पर पड़ा न हो या किसी के पैर के संपर्क में न आए। ऐसी गलती व्रत के फल को कम कर सकती है। उसमें बचा हुआ जल या अन्न फेंकना: यदि करवे में थोड़ा सा जल या पूजा का बचा हुआ अनाज है, तो उसे नालियों में या इधर-उधर न फेंकें। बचे हुए जल को किसी पवित्र पौधे (जैसे तुलसी या पीपल) में डाल दें। यह अन्न और जल की पवित्रता को बनाए रखता है।



पुराने करवे का सही इस्तेमाल कैसे करें?

पुराने करवे को शुभता बनाए रखने के लिए आप तीन मुख्य तरीकों से इस्तेमाल कर सकती हैं:

अगले साल के लिए संभालकर रखें: आप इस करवे को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके बाद इसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर या कलावे में बांधकर घर में किसी साफ़-सुथरी और सुरक्षित जगह पर अगले साल के करवा चौथ के लिए संभालकर रख सकती हैं। यह तरीका सबसे प्रचलित है। पवित्र वृक्ष के नीचे रखें: करवा चौथ समाप्त होने के बाद आप इस करवे को किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल, बरगद, या आम के नीचे आदरपूर्वक रख सकती हैं। इन पेड़ों को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि करवा के नीचे गंदगी न हो। जल में प्रवाहित या दान करें: अगर संभव हो, तो आप करवा चौथ के करवे को किसी पवित्र नदी या साफ़ तालाब में प्रवाहित कर सकती हैं। इसके अलावा, आप पूजा के करवे में अनाज भरकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान भी कर सकती हैं। दान करना भी विसर्जन का एक श्रेष्ठ तरीका माना जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

