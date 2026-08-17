Kalki Jayanti 2026: कब है कल्कि जयंती? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का महत्व

Kalki Jayanti 2026: कलियुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु अपना दसवां और अंतिम अवतार लेंगे- 'भगवान कल्कि'। हर वर्ष सावण माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी पावन तिथि को भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। आइए जानते हैं 2026 में कल्कि जयंती की सही तिथि, पूजन का सबसे शुभ समय और पूजा की आसान विधि।

तिथि एवं शुभ मुहूर्त (Kalki Jayanti 2026 Timing)

षष्ठी तिथि की शुरुआत: 17 अगस्त 2026 को शाम 05:00 बजे से

षष्ठी तिथि का समापन: 18 अगस्त 2026 को शाम 05:50 बजे तक

कल्कि जयंती तिथि: मंगलवार, 18 अगस्त 2026

पूजा का शुभ मुहूर्त: दोपहर 04:31 बजे से शाम 05:50 बजे तक (अवधि: 1 घंटा 19 मिनट)

कल्कि अवतार से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

विभिन्न पौराणिक ग्रंथों जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण और कल्किपुराण के अनुसार, कलियुग के अंतिम चरण में 'शंभल' नामक स्थान पर विष्णुयश नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे देवदत्त नामक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएँगे और अधर्मियों व पापियों का संहार करके पुनः सत्ययुग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के इस अवतार का उल्लेख केवल हिंदू धर्मग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बौद्ध और सिख धर्म ग्रंथों (गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित 'श्री दसम ग्रंथ') में भी मिलता है।

कल्कि जयंती की सरल एवं सात्विक पूजा विधि

कल्कि जयंती के दिन भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। कई भक्त इस दिन एक दिवसीय उपवास रखते हैं और अगले दिन ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देकर व्रत खोलते हैं।

पूजा के महत्वपूर्ण चरण:

तैयारी: प्रातःकाल स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने ईष्ट देव तथा श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें।

चौकी की स्थापना: एक लकड़ी की चौकी (पटिये) पर लाल या पीला स्वच्छ कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु या कल्कि जी की मूर्ति/तस्वीर स्थापित करें।

स्नान व स्वच्छता: यदि धातु की मूर्ति है तो उसे पंचामृत व जल से स्नान कराएं; चित्र हो तो उसे स्वच्छ कपड़े से पोंछकर साफ करें।

तिलक व अक्षत: अपनी अनामिका (रिंग फिंगर) से भगवान को चंदन, कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाएं। तत्पश्चात अक्षत (चावल) अर्पित करें।

श्रृंगार व पुष्प: प्रभु को ताजे फूलों की माला पहनाएं और प्रिय पुष्प अर्पित करें।

धूप-दीप व आरती: धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर प्रभु का ध्यान करें और भावपूर्ण आरती उतारें।

भोग व तुलसीदल: नैवेद्य/प्रसाद अर्पित करते समय उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते।

मंत्र जाप व पाठ: इस दिन 'श्री विष्णु सहस्रनाम' या कल्किपुराण का पाठ करना और विष्णु मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरित करें और सात्विक भाव से अपना उपवास पूर्ण करें।